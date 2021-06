José Happart sera rejugé à partir du 18 novembre

La cour d’appel de Liège a déterminé jeudi trois dates d’audiences auxquelles sera examiné le dossier de José Happart et consorts. L’ancien ministre socialiste répondra de faits de trafic d’influence et corruption à partir du 18 novembre.

José Happart avait été condamné en mai 2020 à une peine de huit mois de prison avec sursis et à une amende de 1.650 euros avec sursis pour la moitié. Acquitté pour des faits de faux, il avait été condamné pour trafic d’influence et corruption. Des peines de six mois de prison, parfois avec sursis, avaient été prononcées contre trois autres personnes impliquées dans le même dossier.

José Happart était poursuivi pour avoir usé de son influence et avoir favorisé des entrepreneurs dans le cadre de la construction à bas prix de la maison d’une amie. Il contestait ces faits et avait refusé une transaction pénale.

Une audience d’introduction de l’affaire s’est déroulée ce jeudi après-midi. La cour et les avocats ont convenu de réserver trois audiences pour l’examen de ce dossier. Elles se dérouleront le 18 novembre, le 25 novembre et le 2 décembre à 14h.