Les équipes mobiles corona prolongées jusqu’à l’été 2022 en Flandre

Le ministre flamand du Bien-Être Wouter Beke a indiqué jeudi que les équipes mobiles de lutte contre les maladies infectieuses, actives depuis août dernier pour donner des formations dans les collectivités, vont être prolongées jusque fin juillet 2022.

Ces équipes apportent aussi leur soutien en cas de foyers de Covid-19 qui se déclarent dans des maisons de repos flamandes ou dans des institutions de soins.

«Nous nous attendons à ce que l’épidémie ne soit totalement sous contrôle qu’à la mi-2022 au plus tôt. Nous devons d’ici là rester alertes face aux nouveaux variants, et agir vite si un foyer se déclare», a indiqué le ministre. Ces équipes mobiles comprennent des médecins, infirmiers, promoteurs de la santé, ainsi que des personnes pour le soutien administratif et de coordination. Actuellement, elles occupent 47 ETP.