Coronavirus: ce qu’il faut savoir en Belgique et dans le monde ce jeudi

Covid-19: on fait le point sur ce qui a fait l’actu, en Belgique et dans le monde, ce jeudi 10 juin.

La sélection de la rédaction Moins de 1.300 contaminations et une douzaine de décès par jour Entre le 3 et le 9 juin, il y a eu en moyenne 64,4 admissions à l’hôpital par jour pour cause de coronavirus, soit une baisse de 20% par rapport à la période de référence précédente. + LIRE ICI Vous partez en vacances en juin: comment faire? À force de parler du certificat européen et de vaccination, on ne s’y retrouve plus. La règle: avant juillet, vous n’y couperez pas, il faut être testé, même si vous êtes vacciné ou immunisé. + LIRE ICI Les hôpitaux se vident dans toutes les provinces wallonnes sauf... On le voit depuis des semaines, les lits se vident des patients atteints du coronavirus. Même si cela remonte très légèrement dans une province wallonne. + LIRE ICI

1. Belgique

Agences de voyage: le ciel s’éclaircit mais le flou persiste

Le déconfinement a donné l’envie à la clientèle de pousser à nouveau la porte des agences de voyages. Mais les conditions d’organisation restent floues.

Plus de 70% des Wallons de plus de 18 ans ont reçu une 1ère dose de vaccin ou ont pris RDV

«Le genre de tweet qui s’écrit avec émotion..... Ladies and gentlemen, 70,5% des Wallons de plus de 18 ans ont été vaccinés (en première dose, ndlr) ou ont pris rendez-vous», permettant à la Région de franchir un nouveau cap important, a tweeté jeudi matin la ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale.

2. Régions

2 nouveaux décès à déplorer aux Tayons

Les nouvelles ne s’améliorent guère en ce qui concerne la situation à Nos Tayons, le home de 120 lits géré par le CPAS de Nivelles. On se souviendra que le Covid a touché la moitié des résidents depuis la mi-mai, malgré que plus de 95% d’entre eux aient été complètement vaccinés depuis le début de l’année. Et ce week-end, la présidente du CPAS, Colette Delmotte, avait confirmé le décès de neuf résidents – à la santé déjà fragilisée – en quelques jours. On a appris ce mercredi que deux nouveaux résidents étaient décédés.

INFOGRAPHIES | 5e jour de hausse des hospitalisations en Brabant wallon

15 personnes sont désormais hospitalisées dans les deux unités Covid du Brabant wallon.

Bruxelles: les 31 ans et plus peuvent s’inscrire pour se faire vacciner

Dès ce vendredi (11 juin), à partir de 18h, les Bruxellois nés en 1990 ou avant pourront à leur tour s’inscrire pour être vaccinés contre la Covid-19.

3. Monde

Enfants, minorités: l’impact «considérable» de la pandémie

La pandémie de Covid-19 a eu un effet «sans précédent» et «profond» sur les droits, alimentant le racisme envers les minorités, tandis que «de nombreux enfants ont souffert», selon un rapport européen publié jeudi.

Inde: nouveau record de décès quotidiens, après un décompte revu à la hausse

L’Inde a enregistré jeudi plus de 6.000 décès dus au Covid-19 après qu’une spectaculaire révision à la hausse du décompte de l’État du Bihar (nord-est) a été reportée sur les dernières 24 heures, alimentant les soupçons d’un bilan global bien plus lourd.

Le niveau de vaccination en Europe «loin d’être suffisant» pour éviter une résurgence

Le niveau de vaccination en Europe est insuffisant pour éviter une résurgence de la pandémie, a mis en garde jeudi la branche européenne de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), appelant également à éviter «l’erreur» de la remontée des cas lors de l’été 2020.

Vaccin: le Parlement européen se prononce pour des négociations vers une levée des brevets

Les eurodéputés ont approuvé mercredi en plénière un texte via lequel ils soutiennent l’idée d’une levée temporaire des droits de propriété intellectuelle sur les vaccins contre la Covid-19, à contre-courant de ce que défend la Commission européenne à l’Organisation mondiale du Commerce (OMC).

L’Iran franchit le cap des 3 millions de contaminations

L’Iran a franchi le seuil des trois millions de contaminations au Covid-19 jeudi, a annoncé le ministère de la Santé, alors que le nombre de cas quotidiens d’infections et de décès est en baisse après avoir atteint un pic en avril.

