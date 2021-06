100 jours avant la 100e édition des championnats du monde de cyclisme en Belgique

Ce jeudi marque les 100 jours avant le début des championnats du monde de cyclisme sur route 2021. C’est pourquoi un compte à rebours sera dévoilé dans les quatre villes hôtes de Flandre qui accueilleront l’événement.

L’édition de 2021 marque le 100e anniversaire des championnats du monde. Le compte à rebours a été lancé à Bruges et à Louvain jeudi matin. Anvers et Knokke-Heist en feront de même dans l’après-midi.

A l’occasion des 100 derniers jours, 100 petites mascottes ont été cachées dans chaque ville pour permettre aux fans de gagner des prix. «Ceux qui trouvent les mascottes ont une chance de gagner l’un des 100 prix, allant de petits gadgets à un vélo de course d’une valeur de 5.000 euros», explique Christophe Impens, coprésident de l’asbl Flandre 2021. Le site 100daystogo.com donne plus de détails et des conseils sur les endroits où sont cachées les mascottes.

En attendant, l’organisation se réjouit de voir un championnat du monde avec du public. «Nous sommes convaincus que cette édition peut se dérouler avec du public. Nous travaillerons très dur dans les 100 prochains jours pour que tout soit prêt pour le championnat du monde», a déclaré Impens.

Les Championnats du monde de cyclisme se dérouleront du 18 au 26 septembre, avec des contre-la-montre de Knokke-Heist à Bruges et des courses en ligne d’Anvers à Louvain.