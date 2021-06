Le Hazard Village de retour à Braine-le-Comte pour l’Euro 2020

Malgré les mesures sanitaires, la Ville de Braine-le-Comte a maintenu sa fan zone pour soutenir les Diables Rouges. Mais elle sera limitée à 400 personnes.

Dans le cœur du Hainaut, les grandes villes ont renoncé à l’idée d’installer des écrans géants sur les places publiques pour assister à l’Euro 2020. Mons n’a reçu aucune demande allant dans ce sens et tant à La Louvière qu’à Binche, les autorités communales ont renoncé face aux protocoles à mettre en place et au risque de débordements.

Dans ce contexte, la ville de Braine-le-Comte, cité de la famille Hazard, fait figure d’exception puisque celle-ci maintient son Hazard Village, qui réunit les supporters locaux des Diables depuis plusieurs tournois.

Mais cette année, l’ambiance sera moins fiévreuse et l’accès limité sur le Champ de la Lune. 400 personnes seulement pourront assister aux rencontres des Diables. Les spectateurs seront assis par table de 4, sauf pour les personnes issues d’un même foyer. Il sera indispensable de réserver une table via un lien qui sera disponible sur le site internet de Braine-le-Comte, en encodant le nom de toutes les personnes qui assisteront à l’évènement.

Un prix d’entrée de 6€ par personne sera à régler à l’avance, afin d’éviter des réservations non honorées. Un masque aux couleurs du village sera offert à l’entrée.

Des boissons et boites repas seront également proposées, via un service à table. A noter que le paiement se fera de manière électronique.

Zone d’accès restreint sur la Grand-Place

Pas eu de place au Hazard Village, mais envie de vibrer en compagnie d’autres supporters? Plusieurs établissements brainois retransmettront les rencontres, à l’intérieur ou en terrasse. Sur la Grand-Place, ils s’unissent pour proposer un écran géant.

Là aussi, il est obligatoire d’y réserver sa table et de rester assis durant le match. Afin de garantir la sécurité de tous, une zone d’accès restreint sera définie sur la Grand-Place durant les matchs de la Belgique.

L’accès à la Grand-Place sera restreint du côté des établissements horeca. Braine-le-Comte

Cette zone sera accessible uniquement aux personnes bénéficiant d’une réservation dans un des quatre établissements de la Grand-Place (Moderne, Remparts, New Sports et After Work). Une entrée unique est prévue (par le côté Rue de la Station, après l’accès au parking de la Grand-Place). Il ne sera donc pas possible d’accéder à la zone via la N6.

D’autres cafés brainois diffuseront également les matchs des Diables dans le centre-ville, et également à Steenkerque et Hennuyères.