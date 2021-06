Adriano, Bushiri, Musona, Baby, Boljevic et Miangue à l’AS Eupen, c’est terminé

On commence à en savoir plus sur le futur à court terme de l’AS Eupen.

Ce jeudi matin à l’occasion de la présentation du nouvel entraîneur Stefan Krämer, l’AS Eupen en a dit plus sur sa situation.

«Le budget est réduit mais Aspire reste encore deux ans et nous sommes en négociations avec des nouveaux sponsors» explique le directeur général Christoph Henkel.

«Nous avons un noyau large et une bonne équipe» a-t-il ajouté.

«Il n’est pas impossible qu’il y ait des départs. Mais nous ne sommes pas dans l’obligation de vendre. S’il y a des offres pour certains de nos joueurs, nous les écouterons, évidemment.»

Le directeur général a par ailleurs confirmé que les joueurs en fin de prêt ne seraient pas prolongés.

Il s’agit donc de Rocky Bushiri (Norwich City), Knowledge Musona (Anderlecht), Amara Baby (Antwerp), Aleksandar Boljevic (Standard) et Senna Miangue (Cagliari).

De même, le Brésilien Adriano (ex-Barça, Séville) ne rempilera pas. L’ex-international avait signé l’été dernier pour un an avec option. «Mais nous ne pourrons pas le prolonger» indique Christoph Henkel, tout en saluant les qualités sportives et humaines d’Adriano Correia.

+ Bientôt plus d’infos sur l’AS Eupen via www.lavenir.net/aseupen (mercato, budget, et premières déclarations de Stefan Krämer, le nouvel entraîneur des Pandas)