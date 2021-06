Voyager en Europe, Plopsaqua enfin ouvert, D’où vient le nom des Diables rouges?… 10 articles pour les familles à ne pas manquer

Un «city pass» pour partir à la découverte de Rochefort, comment partir en vacances en France, naissance de quatre louveteaux à Ben-Ahin, d’où vient le nom des Diables rouges… Découvrez notre sélection de 10 articles pour les familles.

Il y a des signes qui ne trompent pas! Un ciel bleu radieux, un grand soleil… Les vacances estivales se rapprochent. L’occasion rêvée de programmer l’une ou l’autre activité en famille.

En Belgique, le parc aquatique Plopsaqua vient d’ouvrir ses portes à Hannut-Landen. À Rochefort, les autorités communales ont mis en place un «city pass» pour découvrir les activités touristiques à prix préférentiel. Du côté de Ben-Ahin, quatre petits louveteaux ont vu le jour au Petit Parc. Bref, ce ne sont pas les possibilités qui manquent.

Et si le beau temps devait faire défaut, les cinémas ont enfin pu rouvrir. Côté programmation, ça se bouscule!

L’envie de quitter les frontières belges vous démange? Comme un tiers de Belges, vous choisirez peut-être la France. L’Avenir vous explique tout ce qu’il y a à savoir pour organiser votre voyage.

Mais en attendant le mois de juillet, c’est bien l’Euro 2020 et surtout les Diables rouges qui rassembleront petits et grands devant les écrans. Au fait, savez-vous pourquoi ils portent ce nom?

Bonne lecture

1. Plopsaqua Hannut-Landen enfin accessible au public

Le mercure monte et le besoin de rafraîchir toute la petite famille commence à se faire sentir. Le temps semble bel et bien venu de glisser son maillot au fond d’un sac et de prendre la direction d’Hannut-Landen.

Le parc aquatique Plopsaqua est officiellement opérationnel depuis ce jeudi!

L’inauguration officielle avait été retardée en raison de la pandémie. Depuis décembre, seuls les bassins de nage étaient accessibles. Désormais, c’est également le cas des espaces ludiques. © Jacques Duchateau © Jacques Duchateau

Attention toutefois, en raison de la pandémie, la jauge de visiteurs est actuellement fixée à 500 nageurs. Une réservation préalable est nécessaire: www.plopsaqualandenhannuit.be

2. Nos astuces pour se marier à petit budget

Salle de réception, repas, décorations, tenues… Lorsque l’on organise un mariage, les postes de dépenses sont nombreux et il n’est pas rare que la note finale soit des plus salées. Pourtant, plusieurs astuces existent pour limiter le budget.

Voici nos bons plans

3. Un «city pass» pour partir à la découverte de Rochefort

Il est désormais possible de partir à la découverte des splendeurs de Rochefort tout en faisant de belles économies!

Afin de booster l’attractivité touristique de la commune, et que les grosses structures, comme les grottes de Han ou le domaine de Chevetogne, deviennent un moteur pour les plus petites qui ont moins de visibilité, les autorités communales ont décidé de mettre en place des «city pass». Diverses formules existent. Pour un prix préférentiel, ces pass donneront accès à plusieurs activités touristiques.

Ces «city pass» seront valables entre juillet et décembre 2021.

Le château de Lavaux-Sainte-Anne fait partie de ces lieux à découvrir. ÉdA

4. Voyages | Quelles sont les conditions pour aller en France?

Les vacances se profilent. Mais entre le code couleur attribué à chaque pays par le Centre européen de prévention de contrôles des maladies et les règles à respecter pour se rendre sur son lieu de villégiature, prendre la route des vacances peut s’apparenter à un véritable casse-tête.

Un tiers des Belges choisiront l’Hexagone pour passer leurs vacances. Vaccination complète ou non, test PCR, voici tout ce qu’il faut savoir.

5. Fête des pères: Le ballon rond, un lien indéfectible entre un père et son fils

Jonathan et son papa Polo Schmitz ne sont jamais bien loin l’un de l’autre. EDA JR Marot

Les papas sont à l’honneur ce week-end. Plus que le lien filial, c’est parfois une passion commune qui rassemble un père et son fils. Malgré leurs 20 ans d’écart, c’est le même amour du ballon rond qui unit Jean-Paul Schmitz et son fils Jonathan.

«Pour moi, jouer avec mon fils était une immense fierté. Pourtant, comme équipiers, on s’entendait comme chien et chat», explique Polo.

6. Euro 2020 | D’où vient le nom des Diables rouges?

Deux fois par mois, le JDEvous croque l’actu dans une vidéo pleine de peps. Alors que l’Euro 2020 débute ce 11 juin, on vous parle évidemment des Diables rouges.

7. PHOTOS | Quatre bébés loups sont nés au Petit parc de Ben-Ahin

Les louveteaux sont nés le 10 mai dernier. Heymans

Quatre louveteaux sont nés le 10 mai dernier au sein du Petit parc de Ben-Ahin.

«s’ils se reproduisent, c’est qu’ils sont bien chez nous», explique José Biava, propriétaire du parc. Mais les louveteaux ne resteront pas à Ben-Ahin. Une fois sevrés, ils devraient quitter le Petit parc pour d’autres contrées.

8. CINEMA | Quoi de neuf dans les salles? Notre guide de la réouverture

Les salles obscures ont enfin pu rouvrir leurs portes ce mercredi. Une avalanche de sorties attend les téléspectateurs!

Parmi les films à ne pas manquer en famille, Tom & Jerry. Une seconde adaptation sur grand écran des aventures du célèbre chat et de son acolyte la souri qui mêle images animées et prises de vue réelles.

9. DOSSIER| Voyager en toute liberté: la route des Grisons à vélo électrique

Quand on s’embarque en famille pour cinq jours de randonnée cycliste en montagne, avec des ados pas forcément fans de grimpette, on se prépare à régulièrement entendre: «C’est trop dur!»

Si cette randonnée cyclotouristique traverse des paysages naturels de toute beauté, de typiques villages montagnards parsèment aussi le parcours bucolique. -

Au final, au bout de cette route des Grisons, en Suisse, la phrase la plus souvent prononcée fut certainement: «C’est trop beau!»

Le secret? Le vélo électrique et le portage des bagages.

10. Le Scrabble? Un jeu d’enfant

L’école communale d’Outre-Meuse organisait la finale du tournoi de Scrabble, samedi à Huy. 105 élèves se sont amusés autour de la langue française.

Un jeu qui mérite d’être sorti du grenier pour passer un peu de temps en famille.

«C’est un jeu très complet, car il apprend l’orthographe, mais aussi le calcul mental, la géographie et permet à chacun de développer ses capacités de concentration. Il y a également un côté stratégique dans ce jeu», explique Françoise Houet, membre du Statti Scrabble club Huy.

