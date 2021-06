«Tu blesses Hazard et tu es enchanté?», Thomas Meunier revient sur sa rencontre électrique avec Florentino Pérez

Dans «Thomas Meunier, tôt ou tard», un documentaire inédit sur le Diable rouge diffusé mercredi soir sur la RTBF, le joueur de Dortmund s’est livré.

Thomas Meunier n’a pas sa langue en poche, c’est bien connu. Dans le documentaire qui lui est consacré diffusé sur la RTBF mercredi soir, le joueur s’est livré sur son parcours personnel.

L’occasion de revenir sur cette soirée de Ligue des Champions de novembre 2019. Ce soir-là, après un contact entre le défenseur qui évoluait alors au PSG et Eden Hazard, l’attaquant belge se blesse et sera écarté des terrains de longues semaines.

À la fin du match, Meunier croise Florentino Pérez dans les couloirs. Il lui serre alors la main afin de le saluer. «Enchanté? Tu te rends compte de ce que tu as fait? Tu as blessé Eden Hazard et tu me dis enchanté?», lui répond alors le président madrilène. Ce à quoi Meunier rétorque qu’il s’agit d’un duel anodin et que c’est normal en football.

Une rencontre qui a agacé le joueur des Diables à l’époque, mais qui n’oubliera pas cette anecdote de sitôt.