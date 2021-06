Déconfinement | Le Barabas retrouve ses clients

C’était aussi le mercredi de la grande libération pour l’équipe du Barabas, le «lieu de convivialité» voisin du centre culturel de Huy. Hier matin, on s’affairait en cuisine comme en salle et sur la terrasse afin que tout soit en place pour le retour des clients. «Quand on a dû fermer le 17 octobre, on s’était dit rendez-vous en janvier, se souvient Stéphanie Todde, cogérante du Barabas depuis le lancement de l’activité en 2005. Pour nous, c’est le grand jour d’autant que nous avions décidé de ne pas rouvrir notre terrasse pour une question de rentabilité et de météo peu favorable.»