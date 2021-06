À Heer (Hastière), 350 doses de Pfizer cherchent preneurs ce jeudi

Après une première journée ouverte à tous ce mercredi, le centre de Heer sera à nouveau ouvert ce jeudi pour ceux qui souhaitent se faire vacciner.

Le centre de vaccination itinérant d’Hastière (situé dans le village de Heer) a ouvert ses portes sans rendez-vous mercredi.

Des doses du vaccin Johnson & Johnson étaient disponibles pour les plus de 41 ans et des doses de Pfizer, pour les 18 ans et plus, attendaient preneurs (seconde dose prévue la semaine du 19 juillet).

En tout, 160 vaccins Johnson & Johnson ont été administrés mercredi, pour 250 vaccins Pfizer. «Nous avons accueilli une centaine de personnes en plus des personnes qui étaient inscrites», précise Oswald Aubry, directeur logistique du centre. D’après lui, le matin a été calme, avant l’arrivée d’un peu plus de monde l’après-midi. En fin de journée, les files s’étaient dissipées. «On a vraiment eux tous les âges», ajoute-t-il.

Seconde journée «portes ouvertes»

Le centre a décidé mercredi en fin d’après-midi d’organiser une seconde journée «portes ouvertes» ce jeudi, entre 9 h et 16 h (pause entre 12 h 30 et 13 h).

350 doses de Pfizer seront disponibles pour qui veut. Le surplus sera rendu à l’Agence wallonne pour une vie de qualité (Aviq) qui prendra la main pour la redistribution. Celle-ci doit être rapide. Car, une fois décongelé, le vaccin doit être administré endéans les 5 jours.

Le centre itinérant sera de passage à Philippeville vendredi et samedi prochains. «Là-bas, par contre, tous les Pfizer sont déjà réservés. Il n’y aura pas de portes ouvertes», précise le coordinateur.

Notons par ailleurs que les personnes âgées de moins de 41 ans qui ont reçu, à Heer, une première dose du vaccin Astrazeneca avant le 8 avril dernier, recevront bien une deuxième dose de ce même vaccin aux dates initialement prévues. «On ne change pas les 12 semaines en 8 semaines, insiste le directeur logistique. La Flandre l’a autorisé, mais pas la Wallonie. De toute façon, si c’était le cas, d’un point de vue logistique, ce serait ingérable.»

Candidat(e) à la vaccination? Il suffit de vous présenter ce jeudi entre 9 h et 16 h, muni(e) de votre carte d’identité, à la salle Les Minouches, rue des Douaniers 110 à Heer (Hastière). Il n’est pas nécessaire d’avoir reçu une convocation pour pourvoir être vacciné(e). Il est par ailleurs possible de s’y rendre avec une convocation dont la date limite a été dépassée.