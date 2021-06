VIDÉO | Soulagement à Auderghem qui accueille la première foire post-confinement: «On voit que ça leur a manqué»

La première fête foraine post-confinement s’est ouverte ce mercredi à Auderghem, au grand soulagement des forains mais aussi des amateurs du genre.

Cela faisait huit mois qu’ils attendaient ça. Ce mercredi 9 juin, jour de déconfinement pour ainsi dire généralisé des secteurs autrefois taxés de «non-essentiels», les forains ont pu relever leurs volets, rallumer les imposants jeux de lumières et brancher les baffles sur cette musique tellement caractéristiques des foires et des kermesses.

Sur le boulevard du Souverain à Auderghem, plusieurs dizaines d’attractions et stands de bouche ont ainsi paris part à la première fête foraine post-confinement. De quoi soulager, enfin, les professionnels du secteur. «C’est génial, les gens sont présents, on le voit que ça leur a manqué», souffle Marvin Claus, forain bruxellois bien connu.

Et de fait, dès la sortie de l’école, plusieurs ados ont de suite trouvé refuge sur le champ de foire. «C’est trop chouette, on est enthousiaste», se réjouissent-ils!

Mais cet engouement, source de soulagement pour les forains, reste conditionné au bon vouloir des communes. «On ne remonte pas les prix, on reste au même niveau qu’avant la crise, reprend Marvin Claus. Le seul truc qu’on demande, c’est aux villes de nous faire venir, d’organiser les foires. Et si elles pouvaient faire un petit geste sur le prix d’un emplacement, ça va nous soutenir vraiment».

