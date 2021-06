L'expo Banksy braque l'ancienne banque de la Grand-Place de Bruxelles : « Il ne la refuse pas, mais il ne l’autorise pas non plus »

Une partie du travail du mystérieux street-artiste anglais Banksy est à découvrir à Bruxelles depuis ce jeudi.

Après avoir apposé ses œuvres sur des murs de la rue aux quatre coins du globe et questionné l’humanité sur bien des thématiques, il reste l’un des plus grands mystères de ce XXIe siècle. Mais qui se cache donc derrière le génial ou vandale (c’est selon) Banksy.

Trente ans après avoir posé ses premiers pochoirs sur les murs de Bristol, celle qu’on présume être sa ville, la spéculation autour du street-artiste n’a fait que croître, au même titre que les tarifs de revente de ses œuvres d’ailleurs.

Après s’être arrêtées à Moscou, Madrid, Hong Kong ou encore Las Vegas, 80 de ses œuvres authentifiées sont visibles depuis ce jeudi dans l’ancienne KBC de la Grand-Place de Bruxelles.

« L'exposition est volée à Banksy en quelque sorte. Disons qu’il ne la refuse pas, mais il ne l’autorise pas non plus. »

Comme c’est souvent le cas quand une rétrospective s’intéresse à son travail, l’exposition est mise sur pied sans son accord. « Elle est volée à Banksy en quelque sorte, confirme Michel Duponcelle, l’un des guides de l’exposition. Disons qu’il ne la refuse pas, mais il ne l’autorise pas non plus. »

Parce qu’il veut préserver son indépendance vis-à-vis du système, sans jamais se dévoiler, le street-artiste n’a en effet jamais caché qu’il était opposé à ce que quiconque se fasse de l’argent grâce à son nom. S’il a lui-même organisé des expositions par le passé, il a, a priori, a chaque fois redistribué l’argent à l’une des causes qui lui tient à cœur et qu’il mettait en valeur par son action.

« Banksy est un «vandale» qui a un message à livrer à la société. Et il le livre sur les murs partout dans le monde, tout en mettant en évidence de nombreuses causes qu’il veut défendre. »

Alors que l’exposition présente des œuvres rarissimes et même s’ils n’ont pas eu son accord, au travers de celle-ci, les curateurs ont eu envie de donner un aperçu de toutes les thématiques que Banksy va développer au travers de son travail. «Banksy est un «vandale» qui a un message à livrer à la société, reprend Michel Duponcelle. Et il le livre sur les murs partout dans le monde, tout en mettant en évidence de nombreuses causes qu’il veut défendre: la cause palestinienne, la lutte contre les guerres, les violences policières, l’absurdité du monde politique et, élément principal, la lutte contre le consumérisme qui semble être la plus importante à ses yeux.»

De salle en salle, l’exposition tente également de retracer l’histoire du petit gars de Bristol devenu aujourd’hui la star internationale dont le travail s’arrache à coup de centaines de milliers de dollars. «Artiste de rue, Banksy exposé dans un musée est en effet un sacré paradoxe, termine le guide. Depuis vingt ans déjà, c’est en fait sa notoriété qui l’a fait rentrer à l’intérieur des murs. À l’époque, il avait fait le choix lui-même d’accepter l’invitation du musée de Bristol. Sauf que, comme il ne fait jamais rien comme les autres, il avait profité de celle-ci pour faire passer un autre message politique. À chaque fois, il reste cet artiste en révolte, qui défend des causes auxquelles il tient. »