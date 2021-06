Un concert-test de Caballero et Jeanjass au Manège de Mons: volontaires recherchés

1 500 volontaires sont recherchés pour participer à cet évènement qui aura lieu le 26 juin.

Dans une perspective de réouverture des lieux de spectacle, le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles organise 6 évènements culturels sous forme de tests “grandeur nature” pour évaluer un risque éventuel de surcontamination au Covid – 19 que représenterait la participation à des évènements culturels.

Dans ce cadre, Mars – Mons arts de la scène a été sélectionné pour organiser un concert debout et sans distanciation. Ce sont les rappeurs bruxellois Caballero & Jeanjass qui tiendront la scène pour ce concert exclusif et gratuit, donné le 26 juin prochain.

Comment ça marche?

Quelques jours avant l’évènement, une équipe scientifique (DNAlytics) se charge de répartir les personnes inscrites, de manière arbitraire, en deux groupes de 750 personnes: le premier groupe assistera au concert, tandis que le deuxième servira de groupe contrôle, ce groupe ne participera donc pas au concert.

Cette étape est la clé pour obtenir deux groupes comparables. Chaque participant sera informé individuellement du groupe auquel il a été assigné: participant ou groupe contrôle. Les deux groupes devront passer un test salivaire le jour de l’évènement et un autre une semaine plus tard, le 3 juillet.

Le groupe contrôle, un rôle capital

Une moitié des volontaires n’assistera donc pas au concert du 26 juin. Mais ceux-ci devront réaliser les deux tests salivaires. C’est la comparaison avec ce groupe contrôle qui permettra de tirer des conclusions solides et de voir si oui ou non il y a plus de contamination chez le groupe des participants au concert. Cette comparaison est la condition du succès de cette phase pilote.

Cependant, pas de panique, ce n’est que partie remise pour les participants du groupe contrôle: ils recevront un ticket gratuit pour un autre concert du groupe au Théâtre Le Manège de Mons le samedi 23 octobre prochain.

Comment participer?

Pour participer, il faut s’inscrire via le formulaire d’inscription sur le site goforculture.be. C’est le seul moyen de participer, insiste Mars. Il sera demandé aux personnes désireuses de s’inscrire de fournir quelques informations personnelles nécessaires à l’étude, et qu’elles valident la connaissance des conditions de celle-ci. Ces données resteront privées, souligne l’organisation.

Chaque personne inscrite sera contactée personnellement le 22 juin pour savoir si elle se trouve dans le groupe contrôle ou participants.

Autre précision importante: si dans la salle il n’y aura pas de distanciation, le port du masque sera obligatoire.

À noter encore que le concert aura lieu sous réserve de l’autorisation du gouvernement fédéral.