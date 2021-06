Diables rouges: les réponses de Carrasco et Dendoncker

Yannick Carrasco puis Leander Dendoncker font face à la presse ce mercredi.

C’est un Yannick Carrasco détendu qui est arrivé en conférence de presse ce mercredi. Pendant la préparation, l’ailier a montré de très bonnes choses contre la Grèce et la Croatie. «Physiquement je me sens très bien. Je fais plus de 11 kilomètres à chaque rencontre. Grâce à la gym, je parviens à mieux gérer les efforts» a-t-il commencé.

Le Carrasco 2.0. est beaucoup moins individualiste. Désormais, seule l’équipe compte comme il l’a avoué en conférence de presse. «Je travaille beaucoup plus pour l’équipe. Grâce à cela et à mon travail, j’ai pu devenir un vrai cadre de l’équipe. Ensuite, je pense que je suis parvenu à me montrer plus décisif. Tout cela fait que l’on a connu une superbe saison avec le titre de champion.»

Lorsque l’on évoque son aventure en équipe nationale, il est impossible de ne pas évoquer son poste sur le terrain. Trimballer en tant que latéral gauche ou derrière Romelu Lukaku dans le rôle d’Eden Hazard, le joueur de l’Atletico a clairement une préférence. «Je préfère jouer ailier gauche. C’est ma place naturelle du coup je me sens mieux à ce poste-là» a-t-il confié.

