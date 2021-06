Coronavirus | JO 2020: le Japon souhaite réduire davantage la présence étrangère pendant les Jeux

Covid-19: Au Japon, le Premier ministre Yoshihide Suga veut maintenant réduire encore davantage le nombre d’officiels, les membres des équipes et de journalistes venant de l’extérieur du Japon.

Le Japon souhaite réduire davantage le nombre d’étrangers qui vont participer aux Jeux Olympiques de Tokyo, a déclaré le Premier ministre Yoshihide Suga, ce mercredi. Auparavant, il avait été décidé de réduire de plus de la moitié le nombre initial de 180.000 accrédités et de ne pas autoriser la présence de spectateurs venus de l’étranger.

Suga veut maintenant réduire encore davantage le nombre d’officiels, les membres des équipes et de journalistes venant de l’extérieur du Japon. La crise du coronavirus n’est toujours pas maîtrisée dans l’archipel nippon.

Dans le même temps, M. Suga a confirmé que le Japon reste déterminé à organiser les Jeux Olympiques du 23 juillet au 8 août. «Je veux faire passer le message que le monde a fait face aux difficultés posées par le coronavirus et qu’il les a vaincues grâce à son unité», a déclaré le Premier ministre japonais. M. Suga a également promis que tous les résidents se verraient offrir une dose de vaccin d’ici novembre.

L’essoufflement de la campagne de vaccination, l’augmentation du nombre d’infections et la prolongation de l’état d’urgence à Tokyo jusqu’au 20 juin au moins ont contribué à susciter des appels à un nouveau report des Jeux, voire à leur annulation pure et simple. Selon les sondages, six Japonais sur dix ne veulent pas que les Jeux olympiques et paralympiques aient lieu cette année. Le gouvernement, le comité d’organisation et le Comité international olympique (CIO) ne veulent rien entendre et sont déterminés à organiser des Jeux sûrs. Les critiques affirment que Suga espère que les JO seront un succès afin d’augmenter ses chances de réélection.