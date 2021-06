AS Eupen: Stefan Krämer est le nouvel entraîneur des Pandas

Stefan Krämer est le nouvel entraîneur de l’AS Eupen. Il succède à Beñat San José.

C’est fait: Eupen a choisi son nouvel entraîneur.

Voici le communiqué du club tombé ce mercredi:

L’AS Eupen a signé Stefan Krämer comme nouvel entraîneur principal pour la saison 2021-2022. Le nouveau coach de la KAS Eupen, né le 23 mars 1967 à Mayence, est diplômé en éducation physique et travaille comme entraîneur dans le football professionnel depuis 2011. Arminia Bielefeld, Energie Cottbus, Rot-Weiß Erfurt, 1. FC Magdeburg et plus récemment le KFC Uerdingen sont les stations précédentes de l’entraîneur de football âgé de 54 ans. Avec l’Arminia Bielefeld, il a obtenu la promotion en 2e Bundesliga et le KFC Uerdingen est monté sous sa direction en 3e Bundesliga.

L’AS Eupen souhaite la bienvenue à Stefan Krämer et présentera officiellement son nouveau coach ce jeudi à 10h00 lors d’une conférence de presse vidéo.