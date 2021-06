Coronavirus: tout ce qu’il faut savoir ce mercredi en Belgique et dans le monde

Comment évolue la pandémie de coronavirus en Belgique et dans le monde? Voici le récapitulatif des informations factuelles de ce mercredi 9 juin.

La sélection de la rédaction Le déconfinement s’invite enfin à table: voici tout ce qui change ce mercredi 9 juin Ce mercredi, le déconfinement de l’été est entamé. Pour l’horeca, on peut enfin consommer à l’intérieur, mais en nombre limité. +A LIRE Le télétravail doit faire peau neuve La loi sur le télétravail n’est plus adaptée aux réalités post-Covid. Patrons et syndicats devraient lui offrir une cure de jouvence. +A LIRE

Belgique

Une 3e dose bénéfique pour les résidents de centres n’ayant pas eu le Covid

L’Institut de santé publique n’exclut pas de donner une 3e dose du vaccin BioNTech/Pfizer aux seniors.

+ A LIRE

Des bons taxis de 10 euros pour se déplacer vers et depuis bars et restaurants à Bruxelles

Des bons de taxis de 10 euros seront offerts en guise de coup de pouce au secteur de l’horeca bruxellois.

+ A LIRE

Monde

Remboursement de billets: British Airways et Ryanair visés par une enquête

La compagnie aérienne britannique British Airways et l’irlandaise Ryanair sont visées par une enquête concernant le non-remboursement de billets pendants la pandémie, a annoncé ce mercredi le gendarme britannique de la concurrence.

+ A LIRE

Le variant indien progresse encore dans le monde

Le variant indien a progressé encore la semaine dernière. Il est désormais observé dans plus de 70 pays et territoires, et des vérifications sont menées dans une quinzaine d’autres, a affirmé ce mercredi à Genève l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

+ A LIRE

Le Parlement européen donne son feu vert final au certificat Covid

Les députés européens ont largement donné leur feu vert final mercredi au certificat numérique Covid européen, destiné à faciliter les déplacements cet été au sein de l’UE, à charge désormais aux Etats de le mettre en place d’ici au 1er juillet.

+ A LIRE

Sport

Intermarché-Wanty-Gobert se retire du Tour de Suisse après un cas positif au Covid-19

La formation cycliste belge du WorldTour Intermarché-Wanty-Gobert a annoncé mercredi qu’elle ne prendra pas le départ de la 4e étape du Tour de Suisse cycliste après qu’un test anti-Covid se soit révélé positif au sein de l’encadrement.

+ A LIRE