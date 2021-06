L’Avenir et l’avenir.net en force sur l’Euro

Stéphane Lecaillon, Christophe Franken, Frédéric Bleus et Yves Taildeman sont nos quatre envoyés spéciaux à l’Euro. C Guillaume

Toute la rédaction est sur le pont pour vous faire vivre la compétition dans toutes ses dimensions : écrites, audios et vidéos.

Le compte à rebours est lancé. Plus rien ne peut l’arrêter. Même pas cette maudite pandémie. L’Euro débute ce vendredi soir avec un alléchant Italie – Turquie (21h) avant l’entrée en lice des Diables le lendemain à Saint-Pétersbourg contre la Russie (21h).

La compétition, disséminée dans onze pays, se veut unique. Notre traitement le sera aussi. Avec une idée directrice : mettre les petits plats dans les grands. Comment? D’abord en se déployant massivement.

Malgré les contraintes sanitaires, quatre journalistes suivront les Diables au plus près durant tout le tournoi. Yves Taildeman, Stéphane Lecaillon, Frédéric Bleus et Christophe Franken seront présents d’abord à Saint-Pétersbourg puis à Copenhague pour vous faire vivre au plus près toute la campagne.

Dans le même temps, Maxime Jacques sera lui au Danemark ce samedi pour espionner la principale menace de ce groupe B qui affronte le petit poucet venu de Finlande. Romain Van der Pluym et Vincent Blouard seront eux aussi déployés sur le terrain durant le tournoi pour endosser le rôle d’espion.

Ces sept hommes représentent la face immergée de l’iceberg : en tout, près d’une quarantaine de journalistes print, web et de graphistes seront sur le pont durant toute la compétition.

Ils ne seront pas de trop pour alimenter nos différents supports.

Jusqu’au 11 juillet, un cahier spécial Euro vous permettra de ne rien manquer.

L’’accent sera mis forcément sur les Diables au travers de reportages, d’interviews et d’analyses notamment mais aussi sur les nombreuses stars qui partent à la conquête de l’Europe.

Mais L’Avenir ne va pas s’arrêter là. À défaut de pouvoir suivre les grands matchs sur écran géant, notre site va vous offrir une expérience immersive en s’imposant comme un deuxième écran à ne pas perdre de vue lors du tournoi. Du matin jusqu’au soir.

Les rendez-vous ne vont pas manquer : vous avez déjà pris l’habitude de pouvoir suivre en live sur lavenir.net les conférences de presse des Diables. Vous allez aussi avoir l’opportunité de vous glisser dans la peau de Roberto Martinez. En élaborant vous-même votre composition d’équipe avant chaque rencontre.

Pendant les rencontres de Romelu Lukaku et de ses partenaires mais aussi lors des autres affiches, nous vous proposons également une nouveauté avec notre consultant arbitrage Laurent Colemonts qui vous livrera son analyse des phases litigieuses avec son œil acéré.

Après, il sera temps pour vous de noter les joueurs grâce à notre module dédié et de discuter de tout cela avec nos envoyés spéciaux dans des chats, des Facebook Live et les débats diaboliques.

À vous aussi de vous livrer au jeu des pronostics et à tester vos connaissances footballistiques à travers un quizz sur lavenir.net.

Reste maintenant à espérer que cet Euro sera teinté de noir-jaune-rouge le 11 juillet prochain à Wembley…