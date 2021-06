À Nottingham, Alison Van Uytvanck renoue avec la victoire

Alison Van Uytvanck n’avait plus gagné de match depuis l’Open d’Australie. BELGA

Alison Van Uytvanck (WTA 67) s’est qualifiée facilement pour les huitièmes de finale du tournoi sur gazon WTA 250 de Nottingham, ce mercredi en Angleterre.

La Grimbergeoise, qui est tête de série numéro 8 et à ce titre était dispensée de 1er tour, s’est montrée trop forte face à la Russe Marina Melnikova (WTA 186), repêchée en tant que lucky loser dans le tableau principal. Elle s’est imposée sur un double 6-1 en une heure de jeu.

La N°2 belge n’avait plus gagné de match depuis l’Open d’Australie et son opération du genou le 24 février. Revenue à l’occasion des qualifications du WTA 1000 de Madrid, Alison Van Uytvanck a aligné quatre défaites en autant de tournoi (Madrid au 1er tour de qualification, WTA 125 de Saint-Malo, WTA 250 de Belgrade et WTA 250 de Strasbourg).

Van Uytvanck affrontera la Suissesse Viktorija Golubic (WTA 72) pour une place en quart de finale. Au tour précédent, Golubic a vu son adversaire l’Américaine Kristie Ahn (WTA 123) abandonner après la perte du premier set 6-1.

Il s’agira du premier duel entre Alison Van Uytvanck, 27 ans, et Golubic, 28 ans.