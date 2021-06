Euro 2020: pas d’écrans géants à La Louvière et Binche

Les mesures Covid imposées ne permettent pas l’installation d’un écran géant pour suivre les matchs sur l’espace public, arguent les deux communes. Qui renvoient vers les cafés.

Lors de l’Euro 2016 et du Mondial 2018, il était de coutume de suivre les matchs des Belges sur les écrans géants installés sur les places des différentes villes du pays. Mais pour l’Euro 2020, qui débute ce vendredi 11 juin avec un an de retard, ce ne sera plus la norme.

En effet, la crise sanitaire et les protocoles Covid qui ont été édictés par les autorités fédérales ne permettent pas de reproduire ce qui s’est fait lors des compétitions précédentes. C’est ainsi que tant à La Louvière qu’à Binche, on a renoncé à installer un écran sur une place publique.

Une décision annoncée ce mercredi, surtout motivée par la limitation à 400 personnes, «bien trop bas pour satisfaire les nombreuses demandes», note-t-on à Binche, qui constate que son plan terrasse permet d’attirer plus du double de personnes.

Du côté de La Louvière, on encourage les supporters qui voudraient regarder collectivement la compétition à se rendre dans les différents bistrots louviérois. La plupart des tenanciers prévoient de mettre à profit leurs téléviseurs à cet effet.

«Cette solution présente l’avantage de la garantie du respect des mesures (service à table, quatre personnes à la même table, port du masque lors des déplacements, etc. ), mais permettra également au secteur de l’Horeca d’augmenter le taux de fréquentation des établissements», communique un collège communal très optimiste sur le respect des mesures.

S’il n’y aura pas d’écran géant sur l’espace public, «des demandes de retransmission sur écran géant sur site privé peuvent être déposées au Collège communal.»

Ces installations doivent faire l’objet d’une autorisation et devront respecter strictement les conditions imposées par arrêté royal, à savoir: être installé sur un site privé, à l’écart de l’espace public et le public devra être installé à table en respectant les mêmes règles que l’Horeca (service à table, quatre personnes à la même table, port du masque lors des déplacements…).