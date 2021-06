Une bande de caoutchouc à 31cm de haut: avec ces «bords fusibles», les PMR entreront sans heurt dans les trams de la STIB

La STIB a présenté ce matin un dispositif qui permettra désormais aux PMR, mais aussi aux poussettes ou aux valises, d’entrer sans aucun heurt dans ses trams. Nom de code: les bords fusibles.

La STIB inaugure ce 9 juin une nouvelle solution pour permettre aux personnes à mobilité réduite de grimper à bord de ses trams et d’en descendre sans heurt. L’initiative a été développée en partenariat avec le Collectif Accessibilité Wallonie Bruxelles (CAWaB).

La solution semble très simple. Elle est appelée «les bords fusibles». Il s’agit d’un dispositif de deux languettes de caoutchouc. La première est fixée à l’angle du quai, la seconde à la 2e porte des trams, destinée aux PMR. Ainsi, plutôt que d’une secousse en raison du vide, les chaises roulantes bénéficient d’une transition en douceur entre le quai et le véhicule. Les parents munis de poussettes, les personnes âgées et les voyageurs tirant leurs valises apprécieront tout autant ce confort tout neuf.

Ce matin, le @CawabBE inaugurait avec la Ministre @elkevdbrandt et la @STIBMIVB les nouveaux combles-lacunes qui permettront d'améliorer progressivement l'#accessibilité du réseau de tram. Le Collectif salue cette amélioration concrète pour les usagers 👏🚋 pic.twitter.com/3lRtniFzZT — CAWaB - Collectif Accessibilité Wallonie Bruxelles (@CawabBE) June 9, 2021

Ce 9 juin à la station Woluwe Shopping, la ministre de la Mobilité bruxelloise Elke Van den Brandt (Groen) et le CEO de la STIB Brieuc de Meeûs ont pu mesurer l’efficacité des premiers bords fusibles en conditions réelles sur la ligne de tram 9. D’après le second, la mise à niveau de l’entièreté du réseau demandera cependant une dizaine d’années. Le système exige en effet des quais au millimètre (31 cm précisément) et une certaine proportion des anciens quais doit être rehaussée.

«La meilleure solution, ce sont des bons véhicules et des bons quais sans aucun trou», plaide Nino Peeters, du CAWaB. Qui déplore: «Mais la nouvelle ligne de tram 9 par exemple, présente un trop gros écart horizontal et vertical entre quai et véhicule. Nous espérons aussi que cette solution sera systématiquement implémentée sur les nouvelles rames du métro M7 qui entreront en service cet été».

+ EN IMAGES | Le métro M7 circule déjà sur le réseau

La STIB de son côté garantit que tous ses nouveaux quais de tram s’élèveront désormais à 31cm et présenteront les fameux rubans de caoutchouc des «bords fusibles».