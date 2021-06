Voici pourquoi M6 demande aux téléspectateurs français de ne pas regarder la finale de «Top Chef» en direct

La chaîne de télévision M6 a appelé les téléspectateurs français à ne pas regarder la finale de Top Chef ce mercredi pour les pousser à se rendre dans les bars et les restaurants, qui viennent de rouvrir outre-quiévrain.

«Ce soir, ne regardez pas Top Chef! Allez au restaurant, et en rentrant, consommez 6play (NDLR: la plateforme de replay de M6) sans modération!»: c’est le message surprenant qu’on peut lire sur les réseaux sociaux de M6, ainsi que dans des encarts publiés dans la presse écrite française.

Ce soir, ne regardez pas #TopChef !

Allez au restaurant, et en rentrant, consommez @6play sans modération ! pic.twitter.com/4vNXqEAYx7 — M6 (@M6) June 9, 2021

Alors pas de panique, M6 n’a pas l’intention de boycotter sa propre émission. Par cette action choc, la chaîne de télévision souhaite simplement soutenir à sa façon les restaurants et bars, qui viennent de rouvrir leurs portes chez nos voisins français.

Une démarche approuvée par les quatre jurés de l’émission, qui ont également demandé aux téléspectateurs, par le biais d’une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, de ne pas regarder l’émission.

«Philippe Etchebest, Michel Sarran, Hélène Darroze et Paul Pairet s’étant beaucoup impliqués pour leurs collègues et confrères durant toute la crise de la Covid, il nous a semblé important d’appuyer leur combat et de les accompagner pour ce jour important pour tous les restaurateurs», détaille la chaîne, citée par France Bleu.

Cette initiative est un fait assez rare pour le souligner. Et pour cause, l’émission emblématique de M6 a engrangé des records d’audience auprès de plusieurs catégories de téléspectateurs pour sa 12e saison, qui s’achève ce mercredi. En moyenne, elle a réuni près de 3,9 millions de téléspectateurs chaque semaine.

Chez nous, la finale sera diffusée ce jeudi 10 juin sur la chaîne RTL-TVI, et sur RTL Play.