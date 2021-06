VIDÉO | Un miroir acheté 150 euros dans un vide grenier devient la plus grosse vente d’«Affaire conclue»

Un miroir signé Line Vautrin a été adjugé pour la somme de 127.000 euros sur le plateau de l’émission «Affaire conclue», pulvérisant le précédent record de l’émission.

En débarquant sur le plateau de l’émission de ventes aux enchères, Coralie ne s’attendait certainement pas à repartir avec près de 130.000 euros en poche.

Lors du prime diffusé ce mardi sur France 2, la jeune brocanteuse s’est présentée face aux acheteurs dans l’espoir de vendre un miroir déniché dans un vide-grenier, et pour lequel elle n’avait déboursé que 150 euros. Une faible somme qui a subjugué Caroline Margeridon et ses comparses. Et pour cause, ce «miroir-étincelles» a été réalisé par la célèbre artiste Line Vautrin.

La jeune femme espérait toucher au moins 3.000 euros pour ce magnifique objet, estimé à 6.000 euros par Enora Alix. Mais en salle de vente, les enchères se sont emballées et ont largement dépassé les attentes de la brocanteuse en herbe.

C’est finalement Benoît Charraudeau, propriétaire d’une galerie d’art, qui a eu le dernier mot en déboursant la somme de 127.000 euros. Un nouveau record pour l’émission!

La chanteuse Madonna comme cliente potentielle?

«Quand je suis venu dans l’émission, j’avais déjà en tête ce miroir. Je ne m’étais pas fixé de prix précis. Je le voulais vraiment. Je vais pouvoir l’exposer dans ma galerie. On verra ce que ça donne avec mon réseau de clients internationaux, qui sont très friands de cette artiste», a-t-il expliqué à nos confrères de Télé-Loisirs. Lors de l’émission, il avait confié que Madonna était une cliente potentielle.

Et les acheteurs ne se sont pas arrêtés en si bon chemin ce mardi soir. Une urne cinéraire en marbre a été adjugée pour la modique somme de 30.000 euros par Olivier Chenel, soit le deuxième objet le plus cher de l’histoire de l’émission.

Le précédent record était détenu par Caroline Margeridon qui avait fait une affaire conclue à 21.000 euros pour un buste de Napoléon en marbre lors d’une émission diffusée en avril 2020.

Les internautes perplexes, un acheteur se justifie

Sur la toile, les internautes sont restés perplexes face au prix exhorbitant déboursé pour ce miroir, parlant notamment de «trucage».

#affaireconclue 127000 € pour un miroir de 36cm... c'est n'importe quoi !!! pic.twitter.com/WbTtwNn3Jb — Le Téléphage (@paralax1971) June 8, 2021

Si là vous vous demandiez si l'émission est truquée ! Vous avez la réponse #affaireconclue — Fabulous Lama (@Ripix5001) June 8, 2021

Interrogé par Télé-Loisirs, l’antiquaire Damien Tison a tenu à apporter des éclaircissements sur ces enchères folles. «La notion de juste prix est assez variable dans notre métier. On ne sait jamais vraiment à quel prix, on va revendre. Dans le cas précis de Line Vautrin, sa cote est ascendante. Et il peut y avoir aussi un effet Affaire conclue, alors...»