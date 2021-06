64 appartements «où se reflétera le parc» au Scheutbos: voici Motown Parc

Le projet «Motown Parc», en lisière du Scheutbos à Anderlecht, a été «purgé de tous ses recours. 64 appartements seront construits dans deux impasses.

64 appartements vont être construits à la lisière du parc du Scheutbos, l’espace vert qui fait le lien entre Anderlecht et Dilbeek. Le promoteur Motown Development annonce ce 8 juin que son projet «Motown Parc» est aujourd’hui «purgé de tout recours». Il a été inauguré en présence du Bourgmestre d’Anderlecht Fabrice Cumps (PS), ainsi que d’Alain Kestemont, Echevin de l’Urbanisme (DéFI).

Le projet se situe non loin de la chaussée de Ninove, avenue de la Tarentelle. Les 64 appartements seront construits dans le fond de deux impasses. C’est le bureau portugais AJ Arquitectos, de l’architecte André Campos, qui a dessiné l’ensemble. «AJ Arquitectos a utilisé de l’aluminium couleur bronze pour faire le lien avec le parc du Scheutbos, qui s’y reflète. C’est comme si le parc entrait dans les 64 appartements par les grandes baies vitrées et les vastes terrasses plein sud», vante le promoteur.

Motown Parc voit «les voitures bannies du projet en surface car, dès l’accès sur le site, les résidents et visiteurs seront invités à garer leur véhicule dans un parking souterrain et à prendre l’ascenseur vers les appartements», plaide encore le communiqué. Panneaux solaires, toitures vertes, récupération des eaux de pluie et 64 arbres nouvellement plantés complètent la panoplie «durabilité» du projet.

Pour vous donner une idée de la valeur de ces biens en bordure de parc, le promoteur communique enfin ses mises de départ: pour un studio est de 175.000€, de 199.500€ pour un 1-chambre, de 255.000€ pour un 2-chambres et de 374.000€ pour un 3-chambres. Les penthouses qui proposent des terrasses de plus de 50 m2 sont proposés à partir de 415.000€.