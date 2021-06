La Seleçao est «contre l’organisation de la Copa América au Brésil», mais ne boycottera pas la compétition

La passe de six avec Neymar de gala

Et de six! Le Brésil a battu le Paraguay 2-0 à Asuncion mardi, grâce à un but et une passe décisive de Neymar, qui a offert à la Seleçao son sixième succès en autant de rencontres de qualifications pour le Mondial-2022.

D’une frappe toute en finesse sur un centre de Gabriel Jesus, la star du Paris SG a inscrit son 66e but en 105 matches sous le maillot brésilien, à 11 longueurs du Roi Pelé.

Le numéro 10 est ainsi devenu le meilleur buteur du Brésil en qualifications pour la Coupe du Monde, avec 11 réalisations, à égalité avec Zico et Romario.

Neymar a également donné un caviar au Lyonnais Paqueta, entré à la mi-temps, qui a doublé la mise dans les arrêts de jeu.

Il avait déjà eu un but et une passe décisive à son actif vendredi, lors de la victoire 2-0 sur l’Équateur.

Irresistible, la Seleçao poursuit son carton plein: 18 points, six de plus que l’Argentine, avec 16 buts marqués et seulement deux encaissés.

Le Brésil n’avait pas débuté des qualifications par six victoires consécutives depuis celles du Mondial-1970. Avec l’une des plus grandes équipes de tous les temps, la Seleçao avait ensuite remporté au Mexique le troisième de ses cinq titres, grâce à des légendes comme Pelé, Tostao ou Rivellino.

Même si le match s’est joué à huis clos, les hommes de Tite ont réussi un bel exploit: la dernière victoire brésilienne au Paraguay en qualifications remontait à 1985 (2-0).