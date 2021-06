VIDÉO | Roland-Garros: 1ère demi-finale à Paris pour Zverev, vainqueur par KO de Davidovich Fokina

Alexander Zverev (ATP 6) s’est imposé mercredi en quarts de finale du tournoi de tennis de Roland-Garros.

L’Allemand n’a fait qu’une bouchée d’Alejandro Davidovich Fokina (ATP 46) pour s’imposer 6-4, 6-1, 6-1. Le joueur espagnol, fatigué par les longs matches qu’il a disputés dans des tours précédents, n’a pas pu suivre la cadence imposée par le puissant Zverev. L’Allemand, déjà double quart de finaliste à la Porte d’Auteuil, s’est qualifié pour sa première demi-finale dans la 2e levée du Grand Chelem au bout d’un match qui n’a duré que 1h36.

L’entame du match est très décousue avec deux joueurs qui peinent à sauver leurs services: sept breaks sur les dix jeux disputés dans le premier set. L’Espagnol, qui n’a réussi qu’à garder sa mise en jeu qu’une seule fois, parvient à survivre sur les jeux de service de son adversaire. Plus expérimenté, Alexander Zverev finit par prendre le service de Davidovich Fokina et remporte le premier set 6-4.

Malgré de nombreux déchets de la part des deux joueurs, l’Allemand est plus précis et réalise le break tôt dans le second set. Atteint physiquement après son match de plus quatre heures contre Casper Ruud (ATP 16) au troisième tour, l’Espagnol déroche totalement et concède un double break. Le sixième mondial n’a plus qu’à dérouler et empoche la deuxième manche 6-1 en à peine 20 minutes.

Le troisième set est sans histoire. Alexander Zverev, qui avait atteint les quarts de finale de Roland-Garros en 2018 et en 2019, s’impose en 1 heure 36 de jeu. Il rencontrera vendredi le vainqueur du quart de finale opposant mardi soir le Russe Daniil Medvedev (ATP 2) au Grec Stefanos Tsitsipas (ATP 5).