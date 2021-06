Nomadland, Mandibules, ADN, Slalom, Cruella, etc.: toutes les sorties cinéma de ce 9 juin

On vous présente 19 films qui sortent ou ressortent ce mercredi, jour de réouverture des salles. -

Alleluia, les salles rouvrent ce mercredi. Et ce sont plus de vingt-cinq films qui vont y retrouver la lumière. Nous en avons vu 19. Oui, 19. Voici ce qu’il faut en penser. Et bon retour au septième art.

1 Nomadland

Drame de Chloé Zhao. Avec Frances McDormand, David Strathairn et Gay DeForest. Durée: 1 h 48.

Ce que ça raconte

Fern, la soixantaine, est forcée d’abandonner sa maison pour vivre dans un van. Elle fait désormais partie de la grande communauté des «vandwellers», ces Américains nomades des temps modernes.

Ce qu’on en pense

Une aventure humaine qui célèbre la solidarité en nous faisant découvrir un monde méconnu, tout en dénonçant un système à bout de souffle. Tout ça, oui. C’est ce qu’on appelle un grand film.

La critique complète

2 Mandibules

Comédie de Quentin Dupieux. Avec David Marsais et Grégoire Ludig. Durée: 1 h 17.

Ce que ça raconte

Jean-Gab et Manu, deux copains un peu simples d’esprit, se mettent en tête de dresser une mouche géante sortie du coffre d’une voiture volée.

Ce qu’on en pense

Une loufoquerie à la Quentin Dupieux qui fonctionne surtout grâce au formidable duo du Palmashow. Plus c’est con, plus c’est bon.

La critique complète

3 Sons of Philadelphia

Drame/thriller de Jérémie Guez. Avec Matthias Schoenaerts, Joel Kinnaman et Maika Monroe (1 h 30).

Ce que ça raconte

Dans le milieu mafieux de Philadelphia, Peter est hanté par ses souvenirs d’enfance.

Ce qu’on en pense

En voulant (trop) rendre hommage au genre, Sons of Philadelphia n’est qu’une énième copie prévisible du film de gangsters.

La critique complète

4 Slalom

Drame de Charlène Favier. Avec Noée Abita et Jérémie Renier (1 h 32).

Ce que ça raconte

Une jeune skieuse progresse à pas de géant grâce à son nouveau et très exigeant coach. Jusqu’à ce que ce dernier ne franchisse la frontière entre proximité et intimité…

Ce qu’on en pense

Un film intelligent, qui dénonce l’emprise masculine sans excès ni caricature. Mais toujours la juste mesure. Et jusqu’à une scène finale qui laisse pantois.

La critique complète

5 Voyagers

Science-fiction de Neil Burger. Avec Tye Sheridan, Lily-Rose Depp et Fionn Whitehead (1 h 48).

Ce que ça raconte

Des adolescents embarquent dans un vaisseau pour repeupler une planète et sauver la race humaine.

Ce qu’on en pense

Des ados qui se chamaillent et qui découvrent leurs instincts (principalement sexuels) dans un vaisseau spatial, ça n’intéresse pas grand monde. Et surtout pas nous.

La critique complète

6 Miss

Comédie dramatique de Ruben Alves. Avec Alexandre Wetter. Durée: 1 h 47.

Ce que ça raconte

Alex, jeune homme androgyne, n’est jamais parvenu à trouver sa place. Un jour, il décide de prendre son courage à deux mains pour enfin réaliser son rêve de devenir Miss France.

Ce qu’on en pense

Bonne surprise que cette comédie sociale sur la notion de féminité. C’est parfois un rien maladroit mais c’est tout à fait honnête.

La critique complète

7 ADN

Drame de Maïwenn. Avec Maïwenn, Fanny Ardant, Louis Garrel, Dylan Robert et Marine Vacth. Durée: 1 h 30.

Ce que ça raconte

À la mort de son grand-père algérien, Neige, Française vivant à Paris, entame une quête d’identité à la recherche de ses racines algériennes.

Ce qu’on en pense

Aussi bouillonnant et chaotique que les précédents, le nouveau Maiwenn (Polisse, Mon Roi) est parfois déroutant, mais ses émotions tapent juste.

La critique complète

8 The Good Criminal

Film d’action de Mark Williams. Avec Liam Neeson et Kate Walsh (1 h 38).

Ce que ça raconte

Après des années de cavale, un bandit amoureux décide de rendre les armes. Mais c’est sans compter sur la malhonnêteté du FBI auquel il voulait se livrer…

Ce qu’on en pense

Liam Neeson parle au téléphone d’un air énervé, casse des gueules, et sauve la file. Le genre de films que vous avez l’impression d’avoir déjà vu.

La critique complète

9 Tom & Jerry

Film familial de Tim Story. Avec Chloë Grace Moretz et Michael Peña. Durée: 1 h 41.

Ce que ça raconte

À la veille d’un grand mariage, Tom est engagé par un luxueux hôtel New Yorkais pour se débarrasser de Jerry.

Ce qu’on en pense

Même si les enfants s’amuseront, ces aventures mêlant animation et prises de vu réelles ne sont qu’une suite de mauvais gags dans un scénario affligeant.

La critique complète

10 Poly

Film d’aventure familial de Nicolas Vanier. Avec François Cluzet, Julie Gayet et Elisa de Lambert. Durée: 1 h 42.

Ce que ça raconte

Un poney échappé d’un cirque se lie d’amitié avec une fillette. Ensemble, ils décident de fuir loin des méchants adultes.

Ce qu’on en pense

On a droit à l’image d’épinal du poney blond galopant dans les verts pâturages. Un film familial totalement convenu et même plutôt paresseux.

11 Garçon chiffon

Comédie dramatique de & avec Nicolas Maury. Avec aussi Nathalie Baye, Arnaud Valois et Laure Calamy (1 h 48).

Ce que ça raconte

Jérémie, comédien raté, retourne vivre chez sa mère.

Ce qu’on en pense

Le premier long-métrage de Nicolas Maury (Dix pour cent) est un film certes raffiné, mais qui perd son charme à cause de son personnage déprimant et pleurnichard.

La critique complète

12 Petit Samedi

Documentaire de Paloma Sermon-Daï (1 h 15).

Ce que ça raconte

Un film qui raconte la relation fusionnelle entre une mère et son fils toxicomane.

Ce qu’on en pense

À travers son frère, Paloma Sermon-Daï donne une autre image de la toxicomanie. Beau et émouvant.

13 Cruella

Comédie dramatique de Craig Gillespie. Avec Emma Stone, Emma Thompson et Dev Patel. Durée: 2 h 14.

Ce que ça raconte

C’est plus fort qu’elle, Estella a toujours eu un penchant pour le côté sombre de sa personnalité. Mieux vaut donc ne pas se mettre en travers du chemin de cette future star de la mode.

Ce qu’on en pense

Le Londres punk-rock des années septante est judicieusement exploité pour nous raconter les origines du personnage de Cruella, icône de mode amatrice de chiens tachetés. Fun et enlevé comme on peut l’attendre d’un film Disney.

14 Chacun chez soi

Comédie de & avec Michèle Laroque. Avec aussi Stéphane De Groot, Alice de Lencquesaing, Laurence Bibot et Olivier Rosemberg (1 h 23).

Ce que ça raconte

En galère d’appartement, Anna et son copain s’installent chez les parents d’Anna. Mais la colocation s’annonce difficile…

Ce qu’on en pense

Pour son deuxième long-métrage en tant que réalisatrice, Michèle Laroque nous offre une comédie qui coche toutes les mauvaises cases du genre. Consternant.

15 The Conjuring 3 (Sous l’emprise du Diable)

Film d’horreur de Michael Chaves. Avec Vera Farmiga, Patrick Wilson et Sterling Jerins (1 h 52).

Ce que ça raconte

Les Warren s’attaquent au dossier d’Arne Cheyenne Jackson, un jeune homme ayant plaidé la possession démoniaque pour le crime qu’il a commis.

Ce qu’on en pense

Un troisième volet efficace mais sans surprise et nettement inférieur aux deux précédents.

16 Love Sarah

Comédie dramatique d’Eliza Schroeder. Avec Bill Paterson, Celia Imrie et Rupert Penry-Jones (1 h 37).

Ce que ça raconte

Après le décès soudain de Sarah, ses proches décident d’ouvrir une pâtisserie en son honneur.

Ce qu’on en pense

Une comédie dramatique à l’esprit british comme on les aime, rempli de douceur et de sincérité.

17 Adieu les cons

Comédie dramatique de & avec Albert Dupontel. Avec aussi Virginie Efira, Nicolas Marié et Bouli Lanners (1 h 27).

Ce que ça raconte

Un fonctionnaire suicidaire et une coiffeuse mourante font équipe pour retrouver le fils que la seconde a abandonné il y a plus de 20 ans.

Ce qu’on en pense

Dupontel signe une fable moderne, à la fois drôle, touchante et poétique, qui vient dire les absurdités de notre monde, et où seuls les fous et les… aveugles semblent voir clair. Brillant.

La critique complète

18 Drunk

Comédie dramatique de Thomas Vinterberg. Avec Madds Mikkelsen et Thomas Bo Larsen. Durée: 1 h 55.

Ce que ça raconte

Quatre amis se mettent à boire quotidiennement pour vérifier la théorie d’un psychologue norvégien qui affirme que l’être humain serait né avec un déficit d’alcool dans le sang. Joyeuses gueules de bois en perspective.

Ce qu’on en pense

Notre consommation d’alcool passée au crible de la caméra révélatrice de Thomas Vinterberg (Festen) c’est aussi enivrant qu’effrayant. Un vibrant plaidoyer pour le lâcher-prise.

La critique complète

19 Peninsula

Thriller d’horreur de Yeon Sang-ho. Avec Gang Dong-Won et Lee Jung-hyun (1 h 56).

Ce que ça raconte

De courageux exilés retournent dans une Corée du Sud où ne vivent plus que des zombies afin d’y dénicher des richesses oubliées.

Ce qu’on en pense

Le réalisateur du Dernier train pour Busan rejoue une partition zombie. Mais, quoique divertissante, elle n’arrive pas à sa hauteur.

La critique complète