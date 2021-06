Mestdagh emmène Ann Wauters avec lui à Tokyo: «Elle fait partie de la sélection des 12»

«S’il y a une personne qui mérite cette place, c’est bien Ann Wauters», a déclaré le coach de l’équipe nationale féminine de basket.

En marge de la visite de la reine Mathilde mardi à l’entraînement de l’équipe nationale féminine de basket, le coach national Philip Mestdagh a confirmé qu’Ann Wauters, 40 ans, ira aux Jeux Olympiques en tant que joueuse. Elle fait partie de la sélection des douze.

Vendredi, la nouvelle était tombée: Ann Wauters ne faisait pas partie de la sélection des douze retenues pour l’Eurobasket du 17 au 27 juin à Strasbourg et Valence. A Courtrai, Wauters est revenue sur cette décision. «C’était un coup dur. Je ne m’y attendais pas, car je me sentais bien sur le terrain. Physiquement, je me sens bien. Respecter cette décision n’est pas facile, mais maintenant je me concentre sur le fait d’être aussi prête que possible pour aller aux Jeux Olympiques.» Le dernier défi de la meilleure joueuse belge de basket de l’histoire.

Que cette place pour Tokyo lui ait été promise, Ann Wauters n’a pas voulu le confirmer. «En effet, des choses ont été discutées, mais il est inutile de les anticiper maintenant. Des garanties? Il faut toujours gagner sa place sur le terrain.»

Mais le coach national Philip Mestdagh est clair: «J’ai pris Ann Wauters parmi les douze pour les Jeux Olympiques. S’il y a une personne qui mérite cette place, c’est bien Ann Wauters. Elle a travaillé très dur pour cela. Sans elle au début, en 2015, il n’y aurait jamais eu une telle histoire avec les Cats. L’histoire que nous avons écrite de 2017 à aujourd’hui est en grande partie due à Ann Wauters.»