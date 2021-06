Zuhal Demir voit bien la Flandre faire son nid au Palais de la Dynastie, mais le bâtiment «n’est pas à vendre»

La Ministre flamande du Tourisme Zuhal Demir (N-VA) se verrait bien racheter le Palais de la Dynastie, au Mont des Arts. Elle projette d’y installer un office de promotion du tourisme flamand. Mais voilà: l’endroit n’est pas à vendre.

Selon la plate-forme multimedia flamande Bruzz, la ministre flamande du tourisme Zuhal Demir (N-VA) veut racheter le Palais de la Dynastie, construit en vue de l’Expo 58, au pied du Mont des Arts, afin d’en faire un site permanent de promotion du tourisme flamand. Mais celui-ci n’est pas à vendre a réagi mardi après-midi le secrétaire d’État fédéral en charge notamment de la Politique scientifique et des Investissements stratégiques, Thomas Dermine (PS).

Actuellement, la Flandre dispose d’un droit d’utilisation du Palais de la Dynastie, qui est la propriété du gouvernement fédéral et qui est géré par la Régie des Bâtiments. Depuis 2018, Toerisme Vlaanderen utilise le bâtiment monumental pour y promouvoir les Maîtres flamands avec des expositions de grande envergure. Il y a d’abord eu Beyond Brueghel, une expérience totale autour de Pierre Brueghel l’Ancien. En août de l’année dernière, une exposition similaire s’est ouverte sur trois autres maîtres flamands: Rubens, Van Eyck et Pierre Brueghel.

«Une vitrine générale de la Flandre»

L’accord avec la Régie des bâtiments publics concernant le droit d’utilisation court jusqu’en février 2022. Mais la ministre flamande du tourisme, Zuhal Demir, a déjà fait savoir dans son mémorandum politique qu’elle souhaitait garder un pied dans le Palais de la Dynastie au-delà de cette période. C’est pourquoi elle veut acheter le bâtiment. «Les négociations avec le gouvernement fédéral sont toujours en cours», a affirmé Iben Sempels, porte-parole adjoint de Demir.

Dans un premier temps, Toerisme Vlaanderen continuera à y promouvoir les maîtres flamands. «Mais à terme, nous voyons le Palais de la Dynastie comme une vitrine générale de la Flandre, des musées flamands et des villes d’art», a ajouté celui-ci.

«Le palais de la Dynastie n’est pas à vendre», a toutefois tenu préciser mardi après-midi le secrétaire d’État fédéral Thomas Dermine.

«Comme annoncé dans ma note de politique générale déposée au parlement en début de législature, je porte l’ambition d’un projet plus large qui permette de faire de ce lieu une vitrine de la politique scientifique et culturelle en Belgique. Je n’exclus pas d’associer les entités fédérées à la réflexion, mais il s’agira d’une initiative nationale», a conclu le secrétaire d’État en charge de la Politique scientifique.