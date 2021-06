RTL Belgique: fictions, archives et faits divers cet été

Face au sport sur la RTBF, RTL TVI va jouer la carte de la fiction et des archives, avec un poil de faits divers. Gros plan sur le cocktail de l’été.

À côté de son bilan saisonnier (lire par ailleurs), RTL Belgique a présenté de quoi seront faites ses grilles d’été. On fait le point.

Un soir un film

Pendant l’Euro, RTL TVI va diffuser un film tous les soirs. Ce seront des films grand public du back catalogue comme Séduis-moi si tu peux! avec Charlize Theron, L’homme qui murmurait à l’oreille des chevaux avec Robert Redford, Une vie entre deux océans avec Michael Fassbender…

De la fiction française

Réputée pour être à la pointe au niveau des fictions américaines, RTL a amorcé depuis deux ans un virage vers la fiction francophone. Sont annoncés avant la fin de l’été la série Face à face avec Claire Borotra et Constance Gay (série policière en 12 épisodes produite par France Télé) et Un homme ordinaire, avec Arnaud Ducret et Émilie Dequenne (série de quatre épisodes librement inspirée de l’affaire Dupont de Ligonnès, production M6). À la rentrée, la chaîne privée annonce la diffusion de Harcelés avec Claire Keim et Bruno Salomone (un téléfilm produit par M6) et Je l’aime à mentir, avec Julie de Bona (un téléfilm, coproduit par M6/RTL TVI).

«L’audience des franchises américaine a tendance à diminuer, commente Eusebio Larrea, chargé de développement fiction/docu fiction au sein de RTL Belgium. Les téléspectateurs ont besoin de regarder des choses qui sont plus proches d’eux. C’est un axe stratégique depuis deux ans et on en voit les effets aujourd’hui.» La RTBF est présente sur ce marché depuis longtemps, et a de bonnes relations tant avec TF1 qu’avec France Télé. «C’est un marché compliqué, reconnaît le dirigeant. Il est d’autant plus compliqué que l’on doit choisir les fictions en fonction de nos téléspectateurs, sur la cible commerciale des 18-54 ans. D’où la diffusion récente de la série Le remplaçant avec JoeyStarr, des téléfilms Le saut du diable avec Philippe Bas ou Apprendre à t’aimer avec Ary Abittan. Pour la saison qui arrive, on a une sélection d’une quinzaine de fictions françaises.»

Des archives

L’émission RTL, c’est culte! revient pour une deuxième saison inédite, toujours animée par Sandrine Corman. C’est Jacques van den Biggelaar qui est chargé de fouiller dans les archives (retrouvez son interview dans Deuzio ce samedi 12 juin). Douze épisodes sont prévus tous les samedis, avec un focus sur les Boys Band, un retour sur 65 ans de speakerines à RTL, la musique des années 80…

Une soirée Diana

Le 1er juillet, Place royale consacrera un épisode spécial à la princesse Diana, qui aurait fêté ses 60 ans ce jour-là. Thomas de Bergeyck et Laura Beyne reviendront sur les différentes époques de la vie de Diana, avec des témoignages inédits. La soirée se prolongera par la diffusion du film Diana avec Naomi Watts.

Appel d’urgence version US

La chaîne privée a acheté six épisodes de la version US d’Appel d’urgence. La date de diffusion n’a pas été communiquée.

Un crime parfait?

Julie Denayer sera présente en prime time dès le mardi 13 juillet pour présenter de nouveaux épisodes inédits de l’émission Un crime parfait. Huit numéros sont prévus, avec notamment l’affaire Elisa Pilarski ou le dossier des amants diaboliques.