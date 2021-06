Accord interprofessionnel: les réactions du Ministre du travail et des Métallos FGTB

Dermagne veut que le gouvernement exécute l’accord «fidèlement et dans son intégralité» pendant les Métallos FGTB disent «non» au projet d’accord social.

«Je plaiderai avec vigueur pour que le gouvernement exécute fidèlement et dans son intégralité l’accord (social intervenu dans la nuit de lundi à mardi)», a assuré mardi le ministre de l’Emploi Pierre-Yves Dermagne en commission de la Chambre. «C’est l’esprit et la lettre de notre accord de gouvernement.»

Les partenaires sociaux, patronat et syndicats, sont parvenus à un accord social sur plusieurs points: une augmentation du salaire minimum, la mise en place d’une forme de crédit-temps (mi-temps ou quatre cinquièmes) de fin de carrière pour rester employé plus longtemps ou encore la possibilité de prester volontairement 120 heures supplémentaires jusqu’à la fin 2022. Chaque partenaire membre du groupe de dix doit à présent consulter sa base avant que la balle ne revienne au gouvernement pour l’exécution de cet accord.

Interrogé en commission Affaires sociales lors d’un débat d’actualité, Pierre-Yves Dermagne (PS) a confirmé son intention de plaider pour exécuter cet accord dans son intégralité. Le ministre a à cette occasion rappelé le précédent accord concernant l’enveloppe bien-être de 700 millions d’euros permettant d’augmenter les allocations sociales dès le 1er juillet. Il a aussi rappelé que, bien que la marge salariale restera à 0,4%, les primes versées pendant la période covid ne seraient pas intégrées au calcul.

Le ministre a ensuite répondu aux critiques de l’opposition. Björn Anseeuw (N-VA) a fait part de ses craintes de voir l’augmentation du salaire minimum avoir un impact négatif sur la création d’emploi. De son côté, Gaby Colebunders (PVDA-PTB), a parlé de «journée cauchemardesque» pour les travailleurs.

«Je suis de ceux qui pensent qu’on lève les pièges à l’emploi quand on augmente le salaire minimum», a répondu M. Dermagne au député nationaliste. «Il n’est pas attesté qu’il y a un impact négatif sur la création d’emploi.» «C’est un accord qui a été scellé par les partenaires sociaux», a-t-il répondu à l’élu communiste. «À vous entendre, j’ai eu l’impression que vous remettiez en cause notre modèle social, qui a démontré sa capacité de prendre des décisions importantes.»

Les Métallos FGTB disent «non» au projet d’accord social dégagé la nuit dernière par les partenaires sociaux au sein du Groupe des 10, indiquent-ils mardi. «Nos négociateurs ont tout donné pour obtenir un accord social décent, mais malheureusement ils ont fait face à un patronat complètement insensible à nos revendications».

Pour cette centrale, «le projet d’accord social est bien trop déséquilibré pour pouvoir y souscrire».

Un large tour de consultation a, semble-t-il, été effectué au sein des différentes instances et la position est unanime au sein des Métallos FGTB.

«Nous devons malheureusement constater que les employeurs continuent à nous enfermer dans le cadre restrictif d’une augmentation de maximum 0,4% brut sur deux ans. Les chèques consommation qui accompagnent cette marge ne représentent pas pour nous une solution crédible acceptable», argumente le syndicat.

«Les avancées prévues sur le salaire minimum sont largement financées par la collectivité. De plus, les montants annoncés ne sont atteignables que pour une petite partie des travailleurs qui sont largement occupés dans des temps partiels (souvent moins d’un mi-temps). Nous ne pouvons accepter d’assurer une paix sociale de près de six ans pour des avancées trop fragiles et financées largement par les travailleurs», poursuivent les Métallos.

D’après ces derniers, les avancées sont conditionnées et liées à une demande patronale de faire supporter l’harmonisation des pensions complémentaires (entre les ouvriers et les employés) en puisant directement dans la poche des travailleurs. «C’est une ligne rouge infranchissable pour les Métallos FGTB», préviennent les représentants des travailleurs.

Quant aux demandes en termes d’heures supplémentaires, elles sont jugées «extravagantes»: «120 heures de manière indifférenciée pour tous les secteurs, sans sursalaire, sans récupération et sans contrôle syndical en boycottant les discussions sectorielles et d’entreprises... Est-ce que le post-corona passera par l’augmentation du temps de travail?», ironise la FGTB métal.

«Pour nos secteurs et métiers lourds soumis à des restructurations, les négociations n’ont abouti à aucune avancée en matière d’âge de départ», regrette encore la centrale. «Nous revendiquions un retour à 58 et 55 ans. Nous constatons qu’il ne sera quasiment plus possible de quitter les chaînes de montage, les chantiers et nos industries lourdes, avant 60 et 62 ans. Des âges inatteignables en bonne santé».

«Les avancées en termes d’emploi de fin de carrières à 55 ans sont réellement appréciables mais ne compensent malheureusement pas les demandes de flexibilité supplémentaires ni l’enterrement des régimes de prépension supportables», concluent les Métallos.