VIDÉOS | Gifles, insultes et paires de seins: quand les politiques se font chahuter ou perdent leur sang-froid

Il arrive que les bains de foule pris par nos femmes et hommes politiques se parent des allures de véritable pugilat. Entre paire de claques et paire de seins, les insultes et autres agressions à coup de tarte à la crème ou de farine ont émaillé bon nombre de cortèges officiels, le tout devant les caméras de télévision. De Jacques Chirac à Emmanuel Macron, retour sur quelques-uns de ces plus célèbres incidents filmés.

«Monjoie Saint Denis!»: un bras qui se tend, une main qui s’agite, une gifle qui se perd. La brève mésaventure connue par le président Emmanuel Macron ce mardi en marge d’une visite à l’école hôtelière de Tain-l’Hermitage, dans la Drôme, n’est pas un cas isolé.

+ VIDÉO | Emmanuel Macron giflé par un homme lors d’un déplacement dans la Drôme

Si les cordons de sécurité accompagnant les visites d’hommes d’État sont souvent imposants, voire impressionnants, ceux qu’ils sont supposés protéger ne sont toutefois d’aucune utilité face à quelques énergumènes braillards parfois bien décidés à «corriger» certaines de ces huiles.

«Gloup! Gloup!»

Le plus célèbre d’entre eux est sans doute belge. Et il ne s’arrête pas aux personnalités incarnant l’establishment politique d’un pays. Noël Godin, alias l’Entarteur et son fameux cri de guerre «Gloup! Gloup! Entartons, entartons les pompeux cornichons! », s’est taillé une jolie réputation dans le milieu.

Mais si les interventions de l’agitateur anarcho-humoristique liégeois peuvent parfois prêter à sourire, d’autres, plus basses, moins finaudes, plus vulgaires aussi, ont aussi frappé de plein fouet ces dernières années plusieurs cortèges officiels. Et ce n’est pas toujours «l’agresseur» qui a crevé l’écran…

«Casse-toi, pauvre con!»

C’est l’histoire de l’arroseur arrosé. Ou plutôt, dans le cas présent, de l’agressé qui devient à son tour l’agresseur. Nous sommes au Salon de l’Agriculture de 2008. En visite officielle, le président de la République Nicolas Sarkozy se heurte au mépris d’un badaud. En guise de réponse à la main présidentielle tendue, celui-ci, un certain Fernand Buron, lui rétorque: « Ah non!Touche-moi pas, tu me salis». Au-delà de la faute évidente de français qui en aurait amusé plus d’un, Sarkozy dégaine alors un virulent et peu glorieux «Eh ben alors, casse-toi, pauvre con!». Classe, M. le Président.

Oh! Le salaud!

Personnage clivant, l’ancien homme fort de l’UMP n’a pas été épargné par ce type de délicatesse. Lors d’une visite à Brax, dans le Lot-et-Garonne, en 2011, tandis qu’il prend un bain de foule, il se fait violemment tirer par l’épaule contre la barrière Nadar le séparant des badauds. «Mais ça ne va pas, non?», «Oh! Le salaud», s’insurgent les quelques supportrices du président présentes. L’agresseur, lui, est rapidement maîtrisé par les forces de sécurité avant d’être emmené au poste. C’est qu’on ne rigole pas avec ça dans l’entourage de celui qui voulait nettoyer «la racaille» au «Kärcher»!

«Je suis assassinée par des socialistes»

Moins nerveux que son prédécesseur à l’Élysée, François Hollande n’a pas non plus été épargné par ce genre de déclaration. En pleine campagne présidentielle de 2012, le candidat socialiste (qui remportera le scrutin quelques semaines plus tard) se fait ainsi enfariner alors qu’il participait à la présentation du rapport de la fondation Abbé Pierre sur le logement. «Je suis en train d’être assassinée par des socialistes à Lille», clamera l’autrice de cet acte pour sa défense. Interrogé peu après au micro de BFMTV, Hollande fera simplement parler son flegme naturel, préférant mettre l’accent sur le fond du discours prononcé plutôt que sur l’incident en question.

«Est-ce que je suis une malade mentale?»

Deux ans plus tard, en plein Paris, celui qui occupe alors le fauteuil présidentiel est pris à partie par deux Femen. Seins et slogans à nu, l’une d’elle alpague directement Hollande: «Je suis accusée d’exhibition sexuelle en France. Est-ce que je suis une malade mentale?» «Vous n’êtes pas une malade mentale, mais vous ne pouvez pas vous mettre dans cette tenue», répond-il alors sobrement. Mais ce n’est que partie remise: à peine la militante éloignée (et le président replacé devant les caméras), une comparse de celle-ci déboule les seins nus avec cette même question: « Monsieur le Président, est-ce que ceci est un acte politique ou une exhibition sexuelle?» Alors que cette deuxième dame est à son tour prise en charge, Hollande visiblement peu agacé sourit vers les journalistes: «On va attendre que ça passe. Même si c’est aussi une revendication que l’on peut entendre.»

«Tuez-la! Tuez-la!»

François Hollande n’est pas le seul personnage politique français à s’être fait tancer par les Femen. En 2015, Marine Le Pen, figure majeure de l’extrême droite en France au XXIe siècle, s’est elle aussi heurtée aux seins nus de ces militantes féministes. Alors qu’elle se recueille devant la statue de Jeanne d’Arc entourée de militants, plusieurs Femen font irruption avant d’être dégagées par le service d’ordre aux sons des «Tuez-la, Tuez-la», scandés sans autre forme de procès par quelques sympathisants du FN. Quelques instants après, place de l’Opéra, d’autres Femen perturbent cette fois le discours de Marine Le Pen depuis un balcon voisin. Là encore, un florilège nauséabond d’insultes en tout genre s’abat sur les féministes en même temps que les sbires de Le Pen: «Salopes!», «Sales putains!», «On est chez nous!»: l’extrême droite dans toute sa «splendeur». La réponse de la cheffe nationaliste? «Il faudrait dissoudre les Femen». Tout simplement. Depuis, les assauts féministes contre la politique du Rassemblent National se sont multipliés.

«Tu me fais pas les poches»

Si l’on remonte un peu plus le temps, on se souvient de la mémorable claque balancée par François Bayrou, alors en pleine campagne présidentielle de 2002, sur un gamin du quartier de La Mainau, à Strasbourg. Alors que le climat y est particulièrement tendu, le candidat du MODEM tente de nouer le dialogue avec les jeunes présents. Mais visiblement agacé par un gamin haut comme trois pommes un peu trop proche à son goût, Bayrou balance une claque monumentale avant, sous les huées générales, de justifier son geste envers sa victime: «Tu me fais pas les poches!».

«What do you want?»

On se souvient également du 22 octobre 1996: Jacques Chirac effectue une visite la vieille ville de Jerusalem. Tandis que le président français prend un bain de foule, les services de sécurité locaux, visiblement sur les dents, entravent le travail des journalistes, bousculent tous et tout sur leur passage et finissent par provoquer l’ire de Chirac: «Qu’est-ce qu’il y a encore comme problème? Je commence à en avoir assez», s’agace-t-il ainsi, avant de saisir par l’épaule un responsable et, dans un anglais très approximatif, brandir la menace d’un départ précipité: « What do you want? Me to go back to my plane and go back to France? Let them go... Euh let them do! This is not a method. This is a provocation!»