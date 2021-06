Kid Francescoli, Saule, Claire Laffut: le festival Lasemo 2021 annonce ses premiers artistes

Les organisateurs ont indiqué que la date d’ouverture de la billetterie et la suite de la programmation seront communiquées prochainement.

Le festival «Lasemo», qui portera le nom en 2021 de «Ceci n’est toujours pas LaSemo», en raison des mesures sanitaires en vigueur, a annoncé mardi les premiers artistes qui nourriront l’affiche. L’événement se déroulera les 9, 10 et 11 juillet dans le parc d’Enghien. On notera, parmi les premières annonces, les concerts de Kid Francescoli (11/07), La Rue Ketanou (10/07), Saule (11/07), Claire Laffut (9/07) et des Déménageurs (10 et 11/07).

Le festival proposera, pour répondre aux mesures sanitaires, deux tranches horaires, de 9 heures à 16 heures et de 17 heures à minuit, avec une jauge de 2.500 personnes par demi-journée, pour un total de 15.000 festivaliers sur les trois jours de l’événement. Le public pourra profiter de trois scènes de concert, de plusieurs espaces de spectacles d’art de rue, de six conférences, d’une zone de détente et d’un espace réservé aux jeux et activités pour les petits et les grands.