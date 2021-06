Une journée très rock-’n-roll pour compléter l’affiche du Werchter Parklife

Werchter Parklife est l’alternative corona aux trois festivals qui se déroulent sur les prés de Werchter pendant le mois de juillet: Rock Werchter, TW Classic et Werchter Boutique.

La dernière fournée de nouveaux noms à l’affiche de la série de concerts Werchter Parklife a été annoncée mardi. Le groupe néerlandais Snelle & de Lieve Jongens sera ainsi au programme le dimanche 25 juillet. Metejoor assurera la première partie. Le dernier jour, dimanche 1er août, une journée complète de rock and roll est prévue, cinq groupes joueront un show en continu.

Il ne sera pas possible d’acheter de billets séparés par représentation pour le dernier jour, comme c’est le cas pour les autres jours. Sur les planches ce jour-là se trouveront Black Box Revelation, Brutus, Equal Idiots, Stake et killthelogo. Equal Idiots et Black Box Revelation joueront également un set le 4 juillet déjà.

Les organisateurs ont dévoilé petit à petit le plateau tout au long du mois de mai. Il inclut des artistes grand public comme Balthazar, Black Box Revelation, Bazart, Bart Peeters et Alex Agnew. Presque tous ces concerts sont déjà complets. En plus d’autres noms établis, tels que Eefje de Visser, Goose et De Mens, quelques talents émergents sont également programmés. Il y aura notamment les performances du Néerlandais Froukje, le duo de Portland et Meskerem Mees, vainqueur du Humo’s Rock Rally l’an dernier. La programmation complète est consultable sur le site du festival.

Werchter Parklife est l’alternative corona aux trois festivals qui se déroulent sur les prés de Werchter pendant le mois de juillet: Rock Werchter, TW Classic et Werchter Boutique. Tous les jeudis, vendredis, samedis et dimanches du 1er juillet au 1er août, le public pourra assister à une série de concerts d’artistes belges et néerlandais. A chaque fois 2.500 spectateurs sont autorisés.