Décès du Prix Nobel Richard Ernst, père de l’IRM

Richard Ernst, considéré comme le père de l’imagerie par résonance magnétique nucléaire (IRM), est mort à l’âge de 87 ans à Winterthour (ZH).

Le Prix Nobel de chimie 1991, le Suisse Richard Ernst, est mort vendredi dernier à l’âge de 87 ans à Winterthour (ZH), a indiqué ce mardi sa famille. Il était considéré comme le père de l’imagerie par résonance magnétique nucléaire (IRM).

L’ancien professeur à l’EPF de Zurich vivait depuis le début de l’année dernière dans un home de sa ville natale. Il laisse une femme et trois enfants.

Né le 14 août 1933 à Winterthour, Richard Ernst a fait ses études de chimie et toute sa carrière à l’EPFZ. Docteur honoris causa de l’EPF de Lausanne et de l’université de Munich, il a également reçu les prix Ampère, Benoist, Wolf et Horwitz, notamment.

Le Prix Nobel de chimie 1991 lui a été décerné pour ses contributions au développement de la spectroscopie à résonance magnétique nucléaire à haute résolution (spectroscopie RMN), qui a ouvert la voie vers l’IRM. Il a notamment contribué à améliorer la sensibilité de cette technique dont les premières expériences remontent aux années 1940.