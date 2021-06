Joachim Gérard: «Pour moi, Rafael Nadal est capable de gagner un 14e titre à Roland Garros»

Battu au premier tour du tournoi en chaise vendredi, Joachim Gérard s’est exprimé concernant le tournoi de Roland Garros chez les valides. Pour lui, Rafael Nadal est tout à fait capable de s’imposer une 14e à Paris.

Joachim Gérard, vous étiez à Roland Garros jusqu’à samedi, on sait que vous suivez le tournoi des valides, qui verriez-vous bien briller cette année?

Je pense que la jeune génération pousse de plus en plus et quand on regarde la saison d’Alexander Zverev. À mon avis, il peut faire de belles choses. J’espérais enfin voir David à son plus haut niveau, mais il faudra encore attendre. Il traverse une phase compliquée car il a été blessé, ce n’est pas toujours facile de se remettre dans le rythme, mais selon moi, il en a encore sous le pied, c’est juste une question de temps.

Est-ce que vous voyez Nadal capable de gagner une 14e fois?

Il en est capable oui. Son physique est un peu moins bon chaque année, ce n’est pas un secret, il le sait lui-même mais au niveau de son mental, il est tellement fort qu’il est capable de tout. Et puis on sait à quel point il veut remporter ce tournoi. Pour le battre à Roland-Garros, il va falloir vraiment être très fort mentalement. Parce que même quand il est dans un mauvais jour, il est difficilement battable. Pour moi, il est capable de le faire.

On sait que Roland Garros, est un rendez-vous important pour les joueurs belges. Pour vous aussi?