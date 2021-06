Vous garderez le masque à Rogier, Madou ou rue de Brabant: Saint-Josse l’a décidé ainsi

Madou, Rogier, rue de Brabant… dans ces lieux très fréquentés de Bruxelles, et pas que par les Tennoodois, le masque restera obligatoire ce 9 juin. La Commune de Saint-Josse et son Bourgmestre Emir Kir l’ont décidé.

La Région bruxelloise, en concertation avec le Conseil régional de sécurité bruxellois (Cores), a décidé ce lundi 7 juin d’assouplir l’obligation du port du masque dès ce mercredi 9 juin. Mais Saint-Josse-ten-Noode l’annonce d’emblée: «le port du masque restera obligatoire dans les artères commerciales et les lieux publics fortement fréquentés» de la commune. Pour rappel, les bourgmestres des 19 communes bruxelloises ont en effet toute latitude dans l’application de la mesure.

On apprend ainsi ce 8 juin que le Bourgmestre Emir Kir a lui même pris un arrêté en ce sens, qui rappelle les premières obligations mises en place dans certaines villes et communes au printemps 2020, au début de la pandémie.

«Une évaluation continue»

«La levée de l’obligation généralisée du port du masque est une excellente nouvelle», reconnaît Emir Kir. «Quel plaisir de pouvoir bientôt respirer plus librement avec cette météo magnifique. C’est un pas de plus vers un retour à la vie normale et une marque de confiance envers la population et son sens des responsabilités». Avant de nuancer: «Les indicateurs sont au vert. Nous maintenons l’obligation uniquement dans les artères qui connaissent une forte fréquentation avec une évaluation continue du dispositif. L’obligation du port du masque reste également d’application aux abords des écoles jusqu’au 30 juin et nous lançons une vaste campagne de communication pour informer la population».

Concrètement, Saint-Josse annonce que les artères concernées par cette mesure de maintien de l’obligation du masque sont les suivantes: place Saint-Josse, place Houwaert, place Rogier, place Madou, chaussée de Louvain, chaussée d’Haecht, rue de Brabant.

Par ailleurs, le masque restera aussi obligatoire sur les braderies, brocantes et marchés, ainsi que devant les écoles.