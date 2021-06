Dix articles à ne pas manquer pour nos abonnés ce mardi

Hausse des offres d’emploi annoncée mais pénurie de bons candidats, le réalisateur du documentaire «Thomas Meunier, tôt ou tard» se confie: Thomas Meunier, «plus qu’atypique,son parcours est exceptionnel», malgré le Covid et la pénurie de main-d’œuvre, le planning des travaux du RER est maintenu… voici une sélection de dix articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce mardi 8 juin.

1. Les entreprises peinent à dénicher des talents

Les offres d’emploi devraient augmenter cet été. Le hic? Les employeurs éprouvent des difficultés à trouver les bons candidats.

2. Thomas Meunier, «plus qu’atypique,son parcours est exceptionnel»

En préface à l’Euro, la Une présente mercredi soir un documentaire sur Thomas Meunier. On a rencontré son réalisateur.

«Thomas Meunier, tôt ou tard»: on vous recommande ce documentaire d’une bonne heure, qui plonge dans les racines du Diable rouge et que proposera La Une mercredi soir (20 h 10). Le footballeur ardennais s’y exprime comme il en a l’habitude, sans langue de bois. On y entend aussi sa compagne, sa grand-mère, Philippe Albert, Guillaume François, Anthony Moris ou l’humoriste français Julien Cazarre. Cela vaut le détour. Et ce n’est pas son réalisateur, le Bruxellois Thomas Bricmont, qui dira le contraire.

3. Malgré le Covid, les travaux du RER gardent le rythme

Depuis que les travaux de construction du RER ont repris, Infrabel respecte le planning. «Malgré la crise du coronavirus, nous n’en registrons aucun retard majeur», constate Frédéric Sacré, porte-parole d’Infrabel.

L’entreprise responsable des infrastructures ferroviaires belges doit pourtant faire face à des difficultés de recrutement, «mais cela n’a pas d’incidences sur le chantier», assure Frédéric Sacré. La fin des travaux de mise à quatre voies des lignes 124 et 161 est donc toujours bien prévue pour la fin de l’année 2031.

4. INTERVIEW | Sarah et Mohamed en finale de Top Chef: «C’est énorme!»

La demi-finale à rallonge de «Top Chef» a rendu son verdict sur RTL TVI hier soir: Sarah et Mohamed seront les finalistes jeudi soir. Le chef Michel Sarran a dû trancher à l’aveugle et a éliminé Matthias sur son épreuve.

5. Pâtes, osso bucco, poisson, tiramisu...: le distributeur de plats préparés italiens de ce restaurateur cartonne

Il y a du passage, beaucoup de passage, au distributeur de plats préparés italiens qui trône devant le restaurant Trattoria da Pilesya à Anthisnes. C’est le chef, Pietro Delgiudice, qui s’est laissé tenter par l’aventure suite à la pandémie. Et il ne le regrette pas.

6. N4, le premier corridor pour les vélos

Une dorsale, une nationale, un corridor pour les vélos: quelle que soit l’appellation le principe est sur les rails… Avec une première concrétisation prévue pour 2023 entre Gembloux et Namur. Explication.

7. DOCU-REPORTAGE | Gumball 3000, la course de la démesure

RTL TVI plonge dans les coulisses du Gumball, une course de voitures pour milliardaires. Qui suscite quelques questions.

8. Le sport-études se professionnalise dans les écoles provinciales du Brabant wallon

Alors que la Coupe d’Europe de hockey bat son plein et que l’Euro de football va débuter, la Province du Brabant wallon ouvrira en septembre dans ses écoles deux nouvelles options sport-études, l’une à Wavre (IPES) axée sur le hockey, l’autre à Nivelles (IPAM) et à Jodoigne (Cepes) axée sur le football.

9. Basket: Mons rate le coche à Ostende et devra sortir le grand jeu à domicile

On savait ce troisième match important pour la suite de la finale. Le moins que l’on puisse dire est qu’il a tenu toutes ses promesses. Si Mons veut encore croire au titre, il est condamné à l’exploit dans ses installations mercredi.

10. «Il était une voix», celle d’Ella

Steven Jezo-Vannier retrace la vie et la carrière passionnante d’une des plus grandes voix du jazz pour la première fois en français.

