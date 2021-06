Euro 2020: Donny van de Beek forfait avec les Pays-Bas, Raul Albiol appelé comme réserviste par l’Espagne

Football: Donny van de Beek doit déclarer forfait pour l’Euro de football. Le sélectionneur de l’Espagne Luis Enrique a rappelé le défenseur Raul Albiol (Villarreal) en tant que réserviste.

Le milieu des Pays-Bas Donny van de Beek doit déclarer forfait pour l’Euro de football, prévu du 11 juin au 11 juillet, à cause d’une blessure, a annoncé ce mardi la fédération néerlandaise de football.

Van de Beek, 24 ans, ne sera pas remplacé dans la sélection de Frank de Boer qui ne comportera donc que 25 noms. Le joueur de Manchester United compte 19 sélections avec les «Oranje».

Les Pays-Bas ont été versés dans le groupe C à l’Euro avec l’Autriche, l’Ukraine et la Macédoine du Nord. Les Néerlandais débuteront leur tournoi dimanche contre l’Ukraine à Amsterdam.

Raul Albiol appelé comme réserviste pour la sélection espagnole

Le sélectionneur de l’Espagne Luis Enrique a rappelé le défenseur Raul Albiol (Villarreal) en tant que réserviste pour sa sélection pour l’Euro. L’attaquant Rodrigo Moreno (Leeds United) et les milieux Pablo Fornals (West Ham United), Carlos Soler (Valencia) et Brais Méndez (Celta de Vigo) ont aussi été appelés comme réservistes. Plus tard mardi, la fédération espagnole a également annoncé que le gardien de Chelsea Kepa Arrizabalaga était également rappelé.

Avec six réservistes, Enrique veut ainsi anticiper les éventuelles conséquences de la contamination au coronavirus de Sergio Busquets.

Albiol, qui a remporté l’Europa League cette saison avec Villarreal, compte 56 caps avec la ‘Roja’ et n’avait plus été appelé depuis novembre 2019.

Kepa, relégué sur le banc par Edouard Mendy à Chelsea, fera lui office de quatrième gardien derrière Unai Simon, David De Gea et Robert Sanchez.

Albiol, Moreno, Fornals, Soler et Mendez arriveront mardi au camp d’entraînement de l’Espagne à Las Rozas, près de Madrid. Kepa ne rejoindra le groupe que mercredi. Ils s’entraîneront dans une bulle parallèle afin d’éviter tout contact avec les joueurs déjà présents. Pour le moment, aucun autre joueur n’a été testé positif au coronavirus, hormis Busquets.

Versée dans le groupe E avec la Suède, la Pologne et la Slovaquie, l’Espagne débutera son tournoi le 14 juin contre la Suède à Séville.