37% des trajets à Bruxelles se font à pied: Walk, plateforme pour les piétons, est lancée

L'ambition de la plateforme Walk est de «rendre la marche facile, sûre et agréable pour tou.te.s» et ainsi «augmenter la part de la marche dans les déplacements des Bruxellois.es».

La plateforme bruxelloise pour les piétons et la marche dénommée Walk a été lancée ce 7 juin à Bruxelles. Elle réunit des associations militant pour mettre l’accent sur la marche dans les rues et en politique. Un manifeste reprend 7 points d’action.

La plateforme bruxelloise pour les piétons et la marche dénommée Walk a été lancée lundi dans la capitale, en présence de la ministre bruxelloise de la Mobilité Elke Van den Brandt.

Trois marches au départ de la gare du Midi, du parc Léopold et du carrefour formé par les avenues Rogier et Dailly se sont rejointes à 12h00 au Mont des Arts. Une quarantaine de personnes étaient présentes à l’arrivée. Elles ont dévoilé les noms de la vingtaine d’associations, organisations et comités de quartier bruxellois qui sont signataires du manifeste de Walk et qui souhaitent voir la priorité accordée aux piétons dans les rues comme en politique. Ils comptent des acteurs aussi divers que le service public Bruxelles-Mobilité, le Cawab (Collectif Accessibilité Wallonie Bruxelles) ou encore le comité de quartier Wiels Wijk.

Le manifeste appelle à défendre sept points d’actions, à savoir, entre autres, à garantir le droit de marcher et d’en profiter, à encourager la pratique de la marche et à promouvoir ses bienfaits, à valoriser les initiatives favorables aux piétons et à rendre la marche sûre et agréable. Il a été remis à la ministre.

Nous sommes tous et toutes piéton(ne)s 🚶???👩🏽?🦯👩🏽?🦽 !

Bruxelles accueille aujourd’hui avec grand enthousiasme WALK Brussels, la nouvelles plateforme pour les piétons.

🙏🏻🙏🏻 Mettez-nous la pression pour rendre Bruxelles plus accessible et attractive à pied. #BruxellesChange pic.twitter.com/zDr5gZaAOB — Elke Van den Brandt (@elkevdbrandt) June 7, 2021

«Nous sommes tous des piétons!», a déclaré Elke Van den Brandt. «Avec 37% des trajets intra-bruxellois effectués à pied, la marche est le premier mode de déplacement à Bruxelles. Bon pour la santé, la convivialité de la ville et pour l’environnement, les piétons sont au cœur de la vision de Good Move, notre plan régional de mobilité. Nous accueillons avec grand enthousiasme l’arrivée de Walk comme interlocuteur et partenaire dans notre politique pour rendre Bruxelles plus accessible et attractive à pied».

La plateforme Walk a pris forme sous l’impulsion des associations Tous à Pied et Trage Wegen et à la suite de la campagne «Join the walk», lancée à l’automne 2020. Cette dernière s’est intéressée à la dynamique piétonne à Bruxelles au travers de rencontres avec des groupements de piétons.