Voile dans la fonction publique: le PS se prononce pour une interdiction «en cas de contact avec le public et de fonction d’autorité»

La question du voile à la STIB et, plus largement, des signes convictionnels dans le service public, continue d’opposer les politiques. Le PS s’est finalement prononcé pour l’interdiction. Le MR parle à ce sujet de «cheval de Troie». Les libéraux flamands sont plus mesurés.

Le Bureau du PS s’est penché, lundi matin, sur la question des signes convictionnels dans la fonction publique, un débat virulent revenu sur le devant de la scène ces dernières semaines. Au terme des discussions, les socialistes se sont finalement prononcés pour l’interdiction de ces signes pour le personnel qui exerce une fonction d’autorité tout en étant en contact visuel avec le public.

Pour le PS, «l’interdiction de porter des signes convictionnels doit être définie de manière proportionnée à l’objectif de neutralité de l’État. Dans cet esprit, le PS considère que le port des signes convictionnels doit être interdit dans le secteur public pour tous les agents qui exercent des fonctions d’autorité, c’est-à-dire des fonctions de décision et de contrainte, et qui sont en contact visuel avec le public», indique le parti dans un communiqué.

«Sur base de ce principe général, il conviendra d’examiner, dans chacun des services concernés, quelles fonctions doivent faire l’objet de l’interdiction. La liste précise des fonctions concernées aux différents niveaux de pouvoir devra être dressée et annexée aux actes légaux et réglementaires, comme cela existe dans la législation d’autres pays», ajoute-t-il.

Refus des batailles et des slogans

Le PS a «toujours refusé l’instrumentalisation de cette question et les batailles de slogans qui renforcent les extrêmes. Dans ces questions sensibles, il faut privilégier la réflexion, le dialogue et la recherche du consensus qui garantissent les droits et libertés de chacun et le respect mutuel», poursuit le parti en rappelant qu’il prône «la liberté de chacun de croire ou de ne pas croire».

«Après des décennies d’atermoiement, le temps est venu d’adopter une législation claire et de portée générale, afin d’éviter que ces questions sensibles soient traitées au cas par cas. C’est aux élus qu’il revient de fixer les règles», estiment encore les socialistes qui appellent dès lors «à ouvrir un vaste débat sur ce sujet dans les différents parlements, en procédant à de larges consultations afin d’entendre tous les points de vue.»

Dans le cadre de ce débat, le PS continuera «à défendre le principe de la neutralité de l’État pour lequel il a toujours combattu. Dans la fonction publique, cette neutralité est indispensable pour garantir que chacun soit traité de manière neutre et impartiale. Des restrictions à la liberté religieuse des agents sont donc légitimes quand elles visent ce but», souligne le parti selon lequel «le débat porte sur l’étendue de ces interdictions».

Plus de deux heures

Le parti socialiste «soutiendra la lutte contre toute forme de prosélytisme religieux qui remettrait en cause la primauté de la loi civile. Il poursuivra la lutte pour l’égalité des femmes et des hommes et continuera à défendre l’inscription de la laïcité de l’État dans la Constitution», assure-t-il enfin.

La réunion du Bureau des socialistes francophones sur ce sujet a duré plus de deux heures, a-t-on appris. Si elle s’est déroulée dans un esprit consensuel (personne n’a demandé de vote ou affirmé qu’il ne pouvait accepter la position prise), elle a néanmoins donné lieu à de nombreuses prises de parole et questions chez les mandataires PS.

Le thème est d’importance dans un parti où la laïcité occupe une place centrale pour bon nombre de militants. La position a reçu le soutien d’une bonne partie de la fédération bruxelloise confrontée au quotidien à la discrimination vécue par certaines catégories de la population. En Wallonie, des édiles communaux craignent toutefois d’importer dans leur administration un problème qui se pose surtout dans la capitale. Et beaucoup s’interrogent sur la mise en œuvre de la position, non seulement sur le terrain mais aussi politiquement dans des majorités où elle se heurtera à d’autres partenaires.