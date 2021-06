Coronavirus: «Nous assistons à un désengorgement rapide des hôpitaux»

La vaccination devra aller au-delà des 70%

«Le variant indien, plus contagieux et plus agressif, appelle à nous mobiliser davantage et à placer la barre de l’immunité collective plus haut. Soit au-delà des 70% estimés au début de la campagne de vaccination», a également annoncé Sabine Stordeur, de la task force vaccination, lors de la conférence.

«Convaincre ceux qui ont des doutes n’est pas que la mission des autorités», a-t-elle précisé, appelant tout un chacun, notamment les personnes déjà vaccinées, à faire passer le message sur les bénéfices de la vaccination.

Elle a également tenu à remercier le personnel des soins de première ligne (généraliste, sage-femme, infirmier, dentiste etc.). «Nous savons combien vous donnez de votre temps pour écouter vos patients. Les conseils que vous prodiguez et les informations scientifiques que vous donnez, vous le faites à l’ombre des caméras et en plus de soins courants que vous assurez déjà à votre patientèle».

La semaine dernière, plus de 840.000 personnes se sont vues administrer une dose de vaccin. «Jamais nous n’avions atteint un tel niveau», s’est félicitée Sabine Stordeur.

Plus de 80% des 55-64 ans ont déjà reçu au moins une première injection du vaccin. Dans les groupes d’âge au-delà, la couverture vaccinale dépasse les 90%.

Reste à poursuivre les efforts dans cette direction.