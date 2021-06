«70.000 personnes travaillent tous les jours pour moins de 10 euros de l’heure»: le ministre Dermagne salue le relèvement du salaire minimum

Accord interprofessionnel 2021-2022: Alexander De Croo et Pierre-Yves Dermagne, respectivement Premier ministre et ministre du Travail, ont salué l’accord entre les partenaires sociaux, tombé dans la nuit.

Le Premier ministre, Alexander De Croo, s’est félicité ce mardi de l’accord conclu durant la nuit entre les partenaires sociaux. Le gouvernement fédéral va l’analyser et en discuter en son sein.

«Il est important que les partenaires sociaux soient en mesure de parvenir à un accord en ce moment économique important. La crise Corona a durement touché de nombreuses entreprises et employés. Les mois et années à venir seront marqués par la reprise économique. Dans le même temps, nous devons renouveler en profondeur notre économie et mieux protéger les personnes. Pour ce faire, nous avons besoin de partenaires sociaux capables de conclure des accords autour de la table de manière constructive et positive», a déclaré le Premier ministre.

Le ministre Dermagne salue le relèvement du salaire minimum

Le ministre fédéral du Travail, Pierre-Yves Dermagne, a salué ce mardi matin qu’un accord soit tombé pendant la nuit entre les partenaires sociaux sur plusieurs dossiers sensibles.

Le ministre socialiste s’est particulièrement réjoui de l’augmentation des salaires les plus bas, «un combat devenu impératif, vital», s’exprime-t-il dans un communiqué.

Le relèvement du salaire minimum était important pour les syndicats. Le seuil passera lors d’une première phase (avril 2022) à environ 1.700 euros, ce qui représente pour certains employés une augmentation de près de 76 euros bruts par mois. L’espoir des syndicats est qu’il en subsiste environ 90% en net.

Lors de deux phases suivantes (2024 et 2026), 35 euros bruts viendront s’ajouter. Mais davantage devrait subsister en net, de l’ordre de 50 euros, visent les syndicats. Le gouvernement devra venir en appui avec des mesures fiscales additionnelles.

Pierre-Yves Dermagne a souligné dans un communiqué qu’environ «70.000 personnes travaillent tous les jours pour moins de 10 euros de l’heure. Dans une société aussi prospère que la nôtre, cette situation est inacceptable. Elle traduit un manque de respect pour ces travailleurs et a des conséquences sociales révoltantes».

Selon le ministre, les socialistes ont réclamé que l’augmentation des bas salaires fasse partie de l’accord interprofessionnel. «Nous avons indiqué clairement que les salaires des dirigeants des grandes entreprises ne pouvaient pas augmenter sans limite alors que ceux de ces travailleurs resteraient bloqués au niveau de 2008», assure-t-il dans le communiqué.

L’accord obtenu au sein du Groupe des Dix, qui réunit syndicats et patronat, est qualifié «d’avancée majeure».