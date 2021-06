Une société belge investit dans les parkings sécurisés en Europe

Soutenue par le milliardaire Marc Coucke, une société belge investit dans la gestion et la construction de parkings camions en Europe

Le syndicat européen des chauffeurs professionnels, l’European Transport Workers’ Federation (ETF), l’a encore rappelé la semaine dernière à l’occasion d’une étude sur la question: la fatigue des conducteurs d’autocars et de poids lourds représente un danger pour tous les usagers de la route (notre édition du 5 juin). Avec notamment ce chiffre de 30% des chauffeurs routiers qui admettent s’être endormis au volant au moins une fois ces 12 derniers mois.

Une des causes de ce phénomène tient notamment dans le manque d’infrastructures d’accueil, comme des parkings sécurisés, dans lesquels les professionnels peuvent prendre un véritable moment de repos.

Quand Marc Coucke investit dans des parkings

Une partie de la solution viendra-t-elle de Belgique? C’est ce que pense la société OTRA Solutions, basée à Louvain, qui lance une plateforme numérique pour les conducteurs, les entreprises et les opérateurs de parking: OTRA Park Manager.

«L’outil de stationnement en temps réel doit offrir une solution aux problèmes croissants de stationnement le long des grands axes européens», indique la société dont le projet est notamment financé par la société Alychlo du milliardaire Marc Coucke.

le chauffeur routier dispose d’un outil de réservation mobile qui lui permet de consulter à tout moment des informations fiables sur la disponibilité de stationnement et de réserver un parking sécurisé qui répond à ses attentes et à celles de son chargement (branchement électrique pour un camion réfrigéré par exemple). Le paiement s’effectue en ligne et les conducteurs reçoivent un QR code pour entrer dans le parking.

Si le système OTRA Park Manager permettra aussi de sécuriser les véhicules et le fret face à une criminalité qui augmente sur les parkings autoroutiers (8,2 milliards d’euros de vols ou de dégradations de camions sont recensés en Europe chaque année, avance la société OTRA), côté syndicat on est loin de penser que ce sera la panacée pour le bien-être des chauffeurs.

«Car le problème c’est le non-respect des règles de temps de repos», dit Roberto Parillo, responsable général transport routier à la CSC Transcom. «Tant qu’il n’y aura pas plus de contrôles et qu’on ne s’attaquera pas au dumping social, on ne réglera pas le problème», ajoute-t-il en rappelant que, chaque jour, 45 000 camions étrangers roulent en Belgique, non pas pour du transport international, mais bien en interne ou transfrontalier. Des conducteurs étrangers qui ne rentrent chez eux que quelques fois sur l’année. Et qui, en Wallonie, ne peuvent compter que sur… un seul parking sécurisé, à l’aéroport de Liège. Dans un premier temps d’ailleurs, pour toute l’Europe, seulement 21 parkings seront opérationnels sur la plateforme. «Mais à l’avenir, on travaillera également à la réalisation de parkings entièrement équipés dans toute l’Europe», assure Sven Bols, le PDG d’OTRA.