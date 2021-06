Elio Di Rupo répondant à Germain Mugemangango: «Vous n’êtes pas la vertu, vous êtes le vice»

Échange tendu ce lundi au parlement wallon entre le ministre-président socialiste et le chef de file du PTB.

Germain Mugemangango, chef de file PTB au Parlement wallon, avait déjà posé la question: pourquoi un ministre sortant a droit à deux collaborateurs pendant 5 ans, n’est-ce pas là un privilège? Il l’a reposée, fort d’une décision de la majorité bruxelloise, où l’on retrouve le PS: là, un ministre sortant n’a plus droit qu’à un collaborateur pendant un an…

S’adressant à Elio Di Rupo, le ministre-président PS: «À l’époque, vous m’aviez traité de populiste. Ici, c’est votre collègue socialiste, Rudy Vervoort qui l’a décidé. Pourquoi le parlement wallon ne suit-il pas cette voie?»

Elio Di Rupo a éludé cet aspect et s’est emporté. Visiblement, les interventions du PTB l’irrite au plus haut point. Passage choisi: «Vous parlez de privilèges? Votre rhétorique se nourrit de mots chocs pour discréditer l’adversaire. Vous voulez faire croire que vous êtes plus propre? Vous n’êtes pas la vertu, vous êtes le vice.»

Une chose est sûre, il ne pourrait pas mieux s’y prendre pour faire exister le PTB.