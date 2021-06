Les infirmiers des urgences et soins intensifs d’Erasme sont en grève… mais tous travaillent

Les infirmiers des soins intensifs et urgences de l’hôpital Érasme, à Anderlecht, sont en grève. Mais tous ont été réquisitionnés par la police pour assurer un service minimum. Dans ce département, il s’agit en effet du service normal.

Les infirmiers des soins intensifs et des urgences de l’hôpital Érasme à Bruxelles (Anderlecht) ont déclaré vendredi qu’ils entreraient en grève lundi à compter de 13h00. Ils ont été réquisitionnés à leur domicile au matin par la police pour assurer un service minimum, qui correspond dans ces départements au service normal. La continuité des soins est assurée et il n’y a pas de perturbation, a fait valoir le service de communication de l’hôpital.

Face à l’annonce de la grève des infirmiers spécialisés, la commission paritaire réunie vendredi après-midi s’est adressée aux autorités politiques régionales. C’est officiellement le gouverneur de province, et non l’hôpital, qui réquisitionne, selon le service de communication de l’hôpital. Les infirmiers ont été réquisitionnés jusqu’à vendredi. Si la grève se poursuit la semaine prochaine, la procédure de réquisition sera réitérée.

Des brassards

Les infirmiers travaillent avec des brassards et dossards portant le message «en grève». Ils ont reçu le soutien du mouvement La santé en lutte, mais pas des syndicats. La CNE a déploré que «certains mouvements corporatistes profitent de la crise pour tenter d’obtenir des avantages supplémentaires, alors que, à côté des infirmiers des soins intensifs et des soins d’urgence, ce sont toutes les catégories professionnelles qui ont dû se donner à fond pendant cette pandémie». Le front commun syndical rappelle que le 17 juin sera une journée de grève et d’actions pour réclamer une amélioration significative des conditions de travail pour l’ensemble des professionnels hospitaliers.

«Dans le secteur des soins intensifs, d’urgence et des hôpitaux globalement, les gens sont à bout et cela part dans tous les sens à cause du poids de la 3e vague», concède Yves Hellendorff, secrétaire national Non Marchand CNE. «Malgré les 400 millions dégagés pour créer de l’emploi, on a encore très peu d’emplois créés et malgré les 100 millions pour améliorer les conditions de travail, on n’a toujours pas de convention collective signée. Cette situation justifie notre mobilisation du 17 juin.»

Depuis juillet 2010, Laurette Onkelinx avait mis en place des primes pour les infirmiers disposant d’une spécialisation, qui correspondent à un avantage annuel de 3.340 euros brut pour ceux des urgences et soins intensifs.

Dans quelques mois

Par ailleurs, depuis plus de 20 ans, le secteur travaille à l’élaboration d’un nouveau modèle salarial IFIC, basé sur la fonction plutôt que la formation, qui devrait permettre une augmentation salariale d’environ 6% dans les hôpitaux. «La revalorisation salariale a débuté à partir des accords sociaux du secteur d’octobre 2017», détaille Naïma Amakran, secrétaire permanente Setca. «Une première phase a été implémentée en 2018 avec un budget dégagé par Maggie De Block et la 2e phase commencera au 1er juillet.»

Cette implémentation de l’IFIC amènera les infirmiers des soins intensifs et des urgences à changer de barème, ce qui correspond selon la CNE à une augmentation annuelle de l’ordre d’un peu plus de 6.500 euros annuels, soit 3.160 euros par an si l’ancienne prime est déduite. «Les qualifications particulières sont encore en cours de négociation», continue la représentante Setca. «C’est la phase finale de l’implémentation qui aura lieu dans les prochains mois. Les infirmiers spécialisés pourront justement se mettre en colère dans quelques mois si ce qui a été négocié ne leur convient pas». La CNE précise que les infirmiers peuvent rester sous l’ancien barème avec la prime si cette situation leur est plus avantageuse, mais qu’ils ne peuvent pas cumuler la prime et la revalorisation barémique.