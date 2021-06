Bonne nouvelle pour vos vacances en Europe: Provence, Toscane, Barcelone… ces régions qui passent du rouge à l’orange

La Belgique vient de changer le code couleur de plusieurs régions européennes, sur base des données du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies. Un changement valable dès ce lundi. Mais attention, certaines zones vont aussi passer en rouge, dès ce mercredi.

A. Wer.

L’Europe passe progressivement du rouge à l’orange. Avec la perspective des vacances, voilà qui va ouvrir des perspectives (ou un peu rassurer).

1. Code couleur : comme ça se passe ?

C’est sur base des données et des critères l’ECDC, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies qu’un code couleur est attribué aux pays européens ainsi qu’aux différentes régions qui les composent.

Code couleur rouge: régions ou pays où les individus sont à haut risque d’infection (taux de notification à 14 jours est inférieur à 25 cas pour 100 000 et le taux de positivité du test inférieur à 4%)

Code couleur orange: régions ou pays où un risque modérément accru d’infection a été identifié (le taux de notification à 14 jours est inférieur à 50 cas pour 100 000 mais que le taux de positivité du test est de 4% ou plus ou, si le taux de notification à 14 jours est compris entre 25 et 150 cas pour 100 000 et que le taux de positivité du test est inférieur à 4%)

Code couleur vert: régions ou pays pour lesquels un faible risque d’infection a été établi (taux de notification à 14 jours est inférieur à 25 cas pour 100 000 et le taux de positivité du test inférieur à 4%)

En fonction de ces couleurs, les autorités belges prennent des mesures que les Belges ayant séjourné là-bas doivent suivre (tests, quarantaine...)

2. Une poignée de destinations complètement vertes

Comme le spécifie le site info-covid, «tous les pays de l’Union européenne et de l’espace Schengen ont un code de couleur rouge»

Certains se démarquent cependant en étant dans le vert: l’Islande, Malte, Saint-Marin.

D’autres régions (pas le pays) peuvent aussi montrer patte verte: le Groenland et les Îles Féroé (Danemark), West Finland, Aland, North et East Finland (Finlande), LubuszVoivodeship, PodkarpackieVoivodeship (Pologne), North East Romania et South-West Oltenia (Roumanie), Molise (Italie).

3. Quelles sont les régions qui passent à l’orange ?

- De très nombreux pays et régions ont basculé du rouge à l’orange. Il y a par exemple l’Allemagne et Chypre qui basculé totalement. En France, la région Provence – Alpes – Côte d’Azur vient aussi de changer de couleur. Tout comme la Catalogne en Espagne ou encore l’Égée méridionale en Grèce. En Italie, on soulignera le passage en code orange pour la Toscane.

4. Quelles sont les régions qui vont repasser au rouge ?

A partir de ce mercredi 9 juin, voici les régions qui seront en rouge:

Danemark: Southern Denmark

Grèce: Îles Ioniennes

Espagne: Ceuta

Portugal: Les Açores