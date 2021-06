Bruxelles ne prévoit pas (encore) de vacciner les 16-17 ans: «D’abord récupérer des doses en Flandre et Wallonie»

Les courbes continuent de descendre à Bruxelles, où le taux d’incidence est au plus bas depuis longtemps. Par ailleurs, les records de vaccination se répètent. Parmi les personnes vaccinées, 2,5% sont issues de la liste d’attente. Où les 16-17 ans ne sont pas encore invités. La Cocom fait le point.

La vaccination des 16-17 ans a été décidée à l’échelon national. Mais elle n’a pas encore de date d’atterrissage à Bruxelles. C’est ce qu’assure la Cocom ce 7 juin. «On va d’abord vacciner les 18 +», commente Inge Neven, responsable du Service de l’Inspection d’Hygiène de la Cocom. «La seule exception, ce sont les 16-17 ans qui présentent des facteurs de comorbidité. Ce sont des médecins dans les hôpitaux qui procéderont à leur sélection». Pour les autres, la date avancée devrait intervenir «au plus tôt à la mi-juillet».

Cette vaccination potentielle des grands ados dépend aussi d’une répartition plus équitable des flacons des autres régions. Celle-ci est réclamée par le Ministre de la Santé Alain Maron (Écolo), suite aux doses administrées par les centres bruxellois aux habitants des régions voisines. À Bruxelles en effet, un certain nombre de vaccins (on parle de quelques milliers) ont été injectés à des Flamands et Wallons. Soit, et c’est normal, parce qu’ils travaillent dans la capitale, dans la santé et l’aide aux personnes notamment. Soit, et c’est beaucoup moins normal, parce qu’ils ont falsifié leur formulaire d’inscription pour accélérer leur accès à la piqûre. La Région bruxelloise plaide donc pour la rétrocession de ces doses. «Mais aucune décision n’est encore prise», selon Inge Neven.

2,5% des vaccinations via liste d’attente

Plus généralement, Bruxelles programme un nouveau record d’injections d’ici le 13 juin, après la marque de 68.000 vaccins offerts du 31 mai au 6 juin, équitablement répartis entre 1re et 2e doses. «On atteindra 69.000 doses cette semaine, puis presque 75.000 la prochaine», assure Inge Neven. Le taux de vaccination des 65 + atteint désormais 78%, soit un bond de 7,7% en un mois.

La liste d’attente de BruVax de son côté ne désemplit pas. Elle compte près de 27.400 inscrits ce lundi 7 juin, d’après la Cocom. Parmi les doses injectées aux 7.500 personnes de cette liste appelées par le call center, quelque 3.000 ont reçu des doses résiduelles. Au total, 2,5% des personnes vaccinées à Bruxelles l’ont été via rendez-vous obtenu sur la liste d’attente.

Des centres certifiés PMR, des affiches à selfies

L’affiche pour votre selfie «Je suis vacciné», désormais dans les centres bruxellois. Cocom Parmi les petites nouveautés enregistrées cette semaine à Bruxelles, signalons que les 10 centres de vaccination ont été certifiés accessibles aux personnes à mobilité réduite, malvoyante, malentendantes… C’est l’ASBL Access-i qui a réalisé les tests et décerné les labellisations.

Signalons enfin cette campagne d’affichage bientôt en place dans ces 10 centres qui vous permettront de vous photographier en selfie, histoire de propager sur vos réseaux sociaux la nouvelle de votre vaccination. «Nous voulons par là renforcer le rôle d’ambassadeurs des Bruxelles vaccinés», plaide Inge Neven.