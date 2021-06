«De Bruyne nous a rejoints avec beaucoup d’envie»: relisez la conférence de presse de Roberto Martinez

Le sélectionneur national a fait le point au lendemain de la victoire face à la Croatie.

En conférence de presse, ce lundi, Roberto Martinez arborait un grand sourire et ce, pour plusieurs raisons: «Nous avons réalisé un très bon match hier contre la Croatie. C’est surtout la manière qui m’a plu», a déclaré le sélectionneur national qui est également revenu sur l’information du jour et l’arrivée de Kevin De Bruyne à Tubize: «Cela nous fait plaisir. Je le sens prêt et frais mentalement. Il nous rejoint avec beaucoup d’envie et d’enthousiasme», a expliqué Martinez. «C’est trop tôt pour dire s’il nous accompagnera en Russie.»

L’Espagnol apprécie également l’évolution d’Axel Witsel depuis le début de la préparation et est content d’avoir pu donner du temps de jeu à Eden Hazard. «Il n’a joué que 10 minutes mais il était important d’être sur le terrain, peu importe combien de temps. C’est important psychologiquement d’être dans une configuration match», se réjouissait le sélectionneur, «La prochaine étape est d’atteindre l’intensité de match en travaillant à l’entraînement. C’est difficile de dire quand il sera prêt à être titulaire. Il est médicalement prêt mais plein de facteurs entre en ligne de compte pour être certain de le lancer au meilleur moment possible.»

Martinez a également informé qu’il était plus tracassé sur l’état physique de Leandro Trossard et Dedryck Boyata, qui ont connu des petites blessures ce week-end. «On en saura plus demain les concernant», a-t-il précisé.

