Coronavirus: tout ce qu’il faut savoir ce lundi en Belgique et dans le monde

Comment évolue la pandémie de coronavirus en Belgique et dans le monde? Voici le récapitulatif des informations factuelles de ce lundi 7 juin.

Les articles sélectionnés par la rédaction Yves Van Laethem: «Le politique a une manière très variable d’écouter» À deux jours du déconfinement, le porte-parole de la lutte contre le Covid, Yves Van Laethem, fait part de ses craintes mais il rejette l’idée d’une quatrième vague. + LIRE ICI La pression de moins en moins forte dans les hôpitaux D’après les derniers chiffres publiés ce lundi matin par Sciensano, le nombre de patients «Covid» hospitalisés en Belgique poursuit sa baisse. + LIRE ICI VIDÉO | Pour Yves Coppieters, on a été trop lent pour la culture L’épidémiologiste Yves Coppieters était à Arlon ce samedi pour le spectacle-test de Bruno Coppens à la Maison de la culture. Il est revenu sur la gestion de la crise par la Belgique. + LIRE ICI Fin du port du masque obligatoire à Bruxelles dès mercredi, sauf... Deux bourgmestres la Région bruxelloise, ceux de la ville de Bruxelles et de la commune d’Etterbeek, Philippe Close et Vincent De Wolf, ont annoncé lundi la fin du port du masque généralisé dans les rues de Bruxelles dès mercredi. + LIRE ICI

1. Belgique

Près d’un travailleur sur 5 estime qu’il pourrait bientôt être victime d’un burn-out

Près d’un travailleur sur cinq a l’impression qu’il pourrait bientôt être victime d’un burn-out, ressort-il d’une enquête du prestataire de services RH Acerta et le site d’emploi StepStone, publiée ce lundi.

+ LIRE ICI

La Wallonie n’injecte plus de première dose d’AstraZeneca

À partir de ce lundi 7 juin, la Wallonie n’injectera plus, en tout cas provisoirement, de première dose du vaccin AstraZeneca, rapportent les titres Sudpresse ce lundi.

+ LIRE ICI

L’enseignement à distance a coûté 300 euros minimum à 75% des familles

Trois familles sur quatre ont dû payer 300 euros ou plus pour acheter un ordinateur ou une tablette, en réponse à l’enseignement à distance, rapportent les titres Sudpresse ce lundi citant une enquête menée par La Ligue des Familles, auprès de 1.500 parents wallons et bruxellois d’élèves de la 3e à la 7e secondaire.

+ LIRE ICI

Des fausses prescriptions pour ne pas payer le test PCR

Certains voyageurs belges semblent se tourner vers leur médecin généraliste dans l’espoir d’obtenir une prescription médicale permettant le remboursement d’un test PCR en vue du départ, rapportent «La Libre Belgique» et «La Dernière Heure», ce lundi. Or cette prescription est réservée aux patients montrant des symptômes.

+ LIRE ICI

30% des Belges francophones méfiants face au traitement médiatique du Covid

Presque un tiers des Belges francophones (28,9%) déclarent avoir perdu confiance dans les médias traditionnels, les experts scientifiques et les politiques pour s’informer sur le coronavirus, selon une récente étude de l’Observatoire de recherche sur les médias et le journalisme de l’UCLouvain.

+ LIRE ICI

Une nouvelle indemnité disponible pour les autocaristes wallons

En Wallonie, les autocaristes toujours impactés par la crise sanitaire pourront introduire une demande d’indemnité dès ce mardi, annonce le ministre régional de l’Economie, Willy Borsus.

+ LIRE ICI

2. Régions

Avec le spectacle de Bruno Coppens, la culture a pu revivre à Arlon

On revit! C’est le sentiment des 402 chanceux du spectacle de Bruno Coppens. Mais la star était Yves Coppieters. On a aimé!

+ LIRE ICI

Le bowling de Namur trépigne d’impatience: «Tout est nickel, nettoyé et rangé»

Si l’horeca peut rouvrir en intérieur dans deux jours, d’autres secteurs sont aussi impatients de reprendre leurs activités et se tiennent fin prêts. Arrêt au bowling de Namur

+ LIRE ICI

Après un trop long arrêt dû au Covid, ce brasseur dit stop: «Je tourne en rond»

Petit coup de tonnerre à Ébly, dans l’entité de Léglise. Le célèbre brasseur Gaëtan Patin a décidé de ne plus poursuivre ses activités. En cause, la crise sanitaire, qui ne lui permet plus de travailler depuis plus d’un an.

+ LIRE ICI

Les nouveaux cas en baisse; les hospitalisations en hausse au BW

Le nombre de nouvelles contaminations continue de baisser en Brabant. Avec une moyenne de 64,7 cas par jour, il reste largement sous les 100 cas quotidiens. Et cela pour le 12e jour consécutif. Cette moyenne n’avait plus été aussi basse depuis le 8 janvier, soit depuis près de cinq mois.

+ LIRE ICI

Bruxelles vaccine toujours plus de public précaire

Saint-Gilles et Anderlecht ont ouvert leurs antennes de vaccination décentralisées. Objectif: toucher des 65 + en fracture numérique et sociale. Les prostituées, les toxicomanes, les sans-abri, sont aussi visés par des piqûres décentralisées. La Cocom fait le point.

+ LIRE ICI

3. Monde

Être vacciné contre le Covid, nouvel argument de drague sur les applis de rencontre

À grands coups de badges «je suis vacciné» ou «j’ai eu ma dose» sur leur profil, les usagers des applis de rencontre au Royaume-Uni peuvent à leur tour dès lundi faire de leur statut vaccinal anti-Covid un argument de séduction.

+ LIRE ICI

L’Espagne rouvre ses plages aux touristes vaccinés

L’Espagne, deuxième destination touristique mondiale, rouvre grand ses portes et ses plages lundi aux touristes vaccinés dans l’espoir de relancer un secteur clé de son économie, dévasté par la pandémie.

+ LIRE ICI

4. Sport

La moitié des Japonais désormais en faveur des JO de Tokyo cet été

Les Japonais sont toujours divisés sur la perspective d’accueillir les Jeux olympiques à Tokyo cet été, mais ils sont désormais 50% à être en faveur de l’événement, alors que la crise sanitaire locale diminue, selon un sondage publié ce lundi.

+ LIRE ICI